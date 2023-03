Football : Ayoub El Kaabi rejoint le club qatari Al Sadd

Le club qatari d'Al Sadd a annoncé, ce mercredi, avoir conclu un contrat avec l'attaquant marocain Ayoub El Kaabi jusqu'à la fin de la saison. Ce transfert a été rendu possible après que l'équipe turque Hatayspor a donné, il y a quelques jours, son feu vert à l'attaquant marocain afin de passer à une autre équipe.

Ayoub El Kaabi avait rejoint le club turc à l'été 2021, en provenance du Wydad de Casablanca. Depuis, il a porté le maillot de Hatayspor lors de 55 matchs, au cours desquels il a réussi à inscrire 26 buts.

Formé au Racing Athletic Club, le footballeur a déjà remporté la Coupe du Trône en 2018 avec la RS Berkane et les Championnats d'Afrique des nations (CHAN) de 2018 et 2020 avec le Maroc. Il a également pris part à la Coupe du monde 2018 et la Coupe d'Afrique 2021 avec les Lions de l'Atlas.