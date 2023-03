Aucune date n’a été fixée pour le début des travaux du gazoduc Nigéria-Maroc

Le projet du gazoduc Nigéria-Maroc est encore «au stade de l'étude de faisabilité», a indiqué à l’AFP le ministre nigérian du Pétrole, Timipre Sylva. Les pays concernés par ce chantier avaient déjà donné leurs accords, mais aucune date pour le lancement des travaux n’a été fixée, précise Sylva.

De nouveaux partenaires de l’Afrique de l’Ouest ont, en effet, rejoint les deux fondateurs du projet. Rabat a accueilli, le 5 décembre, la signature de cinq mémorandums d’entente (MoUs) tripartites, respectivement et successivement entre le Maroc et le Nigeria, d’une part, et la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, d’autre part.

L’ONHYM et la NNPC avaient déjà signé, le 15 septembre à Rabat, un MoU avec la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Le 15 octobre à Nouakchott, les deux parties avaient conclu des accords similaires avec la Mauritanie et le Sénégal.

Le chantier du gazoduc Nigéria-Maroc est une initiative du roi Mohammed VI et du président Muhammadu Buhari, lancée depuis Abuja en 2016 à l'occasion d'une visite royale. Après deux mandats à la tête du pays, Buhari se prépare à quitter le pouvoir dans les semaines à venir. Les élections présidentielles qui se sont déroulées, la semaine dernière, ont souri au candidat du parti au pouvoir au Nigeria, Bola Tinubuselon, selon les résultats officiels proclamés ce mercredi par la Commission électorale nationale (INEC).

Le gazoduc Nigéria-Maroc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc. Il sera connecté au Gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Cette infrastructure permettra aussi d’alimenter les Etats enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.