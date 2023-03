Zone offshore Lagzira : Genel Energy signe un contrat d’association avec l’ONHYM

La société pétrolière britannique Genel Energy a annoncé, ce mercredi, avoir signé un accord pétrolier et un contrat d'association avec l'Office nationale des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Dans un communiqué, elle a expliqué que ce contrat concerne l'exploitation pétrolière au niveau de la zone offshore Lagzira, au large de Sidi Ifni.

L'accord porte sur une période d'exploration complète de huit ans (en trois périodes), avec des conditions fiscales «intéressantes», explique la société dans son communiqué. Elle ajoute que le bloc Lagzira (anciennement Sidi Moussa) est un grand permis offshore, dans des profondeurs d'eau allant de 200 à 1 200 mètres et «un système pétrolier prouvé suite au puits SM-1 de Genel Energy en 2014, qui a permis de détecter du pétrole dans des réservoirs du Jurassique supérieur».

Au total, la société évoque «18 prospects et pistes» qui ont été identifiés, avec un «potentiel moyen de ressources prospectives récupérables de plus de 2,5 milliards de barils et des prospects individuels évalués entre 100 et 700 millions de barils chacun». Genel Energy indique aussi le lancement d’un «processus de recherche d'un partenaire pour «prendre une participation importante et poursuivre conjointement le programme d'exploration dans le bloc, avec la possibilité de forer et de tester l'un des prospects à fort potentiel».