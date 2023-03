TechWomen : Une délégation d’entreprises technologiques américaines en visite au Maroc

Une délégation de 17 représentants d’entreprises américaines de premier plan de la Silicon Valley ont célébré, mardi au TechnoPark de Casablanca, le 10e anniversaire du programme TechWomen. La cérémonie a été marquée par la présence de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, ainsi que les lauréates du prestigieux programme et d’éminentes femmes travaillant dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM).

Dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi, l’ambassade américaine à Rabat rappelle que ce programme, financé par le Département d’Etat des Etats-Unis, met en relation la prochaine génération de femmes leaders dans le domaine des STIM en Afrique, en Asie centrale et du Sud, et au Moyen-Orient avec des partenaires de mentorat et d'échange aux États-Unis, leur offrant un accès et une opportunité pour progresser dans leurs carrières et inspirer les femmes et les jeunes filles dans leurs communautés. Ainsi, plus de 70 femmes marocaines ont participé au programme depuis sa création en 2011, parmi plus de 1 000 participantes et lauréates (boursières) du monde entier.

«Les Etats-Unis et le Maroc sont tous les deux engagés à soutenir les femmes dans les domaines des STIM, a déclaré l’ambassadeur Talwar. Les sciences et les technologies représentent une opportunité en or pour les femmes pour contribuer au développement économique, à l’innovation et à la prospérité au Maroc et aux Etats-Unis, et partout dans le monde.»

Le diplomate a aussi félicité le groupe de participantes marocaines de cinq membres au programme TechWomen l’année dernière, qui a remporté un concours de présentation aux États-Unis pour un projet visant à concevoir un système d'alerte alimenté par l'énergie solaire afin de prévenir les incendies de forêt parmi les arganiers du Maroc.

Le communiqué rappelle que cet événement fait partie de la campagne lancée dernièrement par la Mission diplomatique américaine au Maroc #She_Is_A_Scientist, qui célèbre les réalisations de femmes et de jeunes filles marocaines talentueuses dans les domaines des STIM, et qui ont participé à des programmes d’échanges américains. Et de rappeler que durant les dix dernières années, plus de 1 800 Marocaines âgées de 15 à 35 ans ont participé à ces programmes hautement compétitifs.