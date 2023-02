FIFA Best : L’Algérien Belmadi a voté en faveur de Regragui et Bounou

A la cérémonie de la remise des FIFA Best Football Awards, qui s'est déroulée hier soir à Paris, Djamel Belmadi, a voté en faveur des candidats marocains en lice, rapporte le site TSA-Algérie. Au risque de susciter l’ire du pouvoir algérien, l’entraîneur des Fennecs a donné sa voix à Yassine Bounou en le plaçant à la première place, devant l’Argentin Emiliano Martinez, sacré meilleur gardien.

Belmadi a également accordé son vote à Walid Regragui qu’il a placé à la première place devant le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Lionel Scaloni, vainqueur de la Coupe du monde 2022, et l’entraîneur du Réal Madrid, l’Italien Carlo Ancelotti, qui a remporté la dernière édition de la Ligue des champions.

«Djamel Belmadi, a, lui, fait son choix en excluant catégoriquement le "côté politique", prônant une sportivité et une objectivité, selon ses propres convictions», écrit un média algérien. Ces choix ne constituent pas une surprise. Belmadi avait déjà souhaité «bonne chance à l’équipe nationale du Maroc et à l’équipe nationale de la Tunisie et toutes les équipes africaines» engagées au Mondial 2022 au Qatar, avait-il déclaré avant le début de la compétition sportive.

«On leur souhaite bonne chance pour cette Coupe du monde, au même titre de ce qu’on avait ressenti en 2019, après avoir été soutenus par les peuples marocain et tunisien. Nous allons nous aussi être des supporters de ces équipes», avait précisé Belmadi lors d’un point de presse tenu à Alger en novembre.