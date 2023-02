France : Affaire Saad Lamjarred, entre culture du viol et culpabilisation de victime

Le verdict est tombé, vendredi 24 février. La Cour d’assises de Paris a condamné Saad Lamjarred à six ans de prison ferme pour le viol aggravé de Laura Prioul. Le chanteur marocain est aussi interdit d’entrée au territoire français, pour une durée de cinq ans. Ce mardi, ses avocats Mes Thierry Herzog et Jean-Marc Fedida ont annoncé faire appel, «compte tenu de ses protestations d’innocence». En première instance, la cour a motivé sa décision par le fait d’être «convaincue» du viol, «décrit de manière constante et précise» par la partie civile, et ce depuis sa plainte.

Dans la feuille de motivation, la cour explique cette première condamnation par «la gravité des faits reprochés, s’agissant d’actes de viol perpétrés sur une jeune femme de vingt ans par un adulte de trente-et-un ans, avec recours à une violence avérée dans un contexte d'alcoolisation massive et de prise de cocaïne, sans qu’il puisse soutenir ne pas avoir eu conscience de son consentement au regard de la violence déployée et de sa tentative de la convaincre de ne pas faire appel à la police immédiatement après les faits». «La persistance de l’accusé à nier les faits reprochés et son absence subséquente de réflexion quant à son passage à l’acte», en plus d’«un discours banalisant comme devant l’expert psychiatre en 2017» ont également été retenus à la charge de l’artiste.

Beaucoup d’ONG marocaines s’effacent du débat

Depuis 2016, date des faits ayant donné lieu à ce procès, peu d’organisations de la société civile au Maroc se sont exprimées frontalement sur cette affaire, même après le verdict rendu vendredi dernier. Les réactions sont restées éparses et rattachées aux activistes à titre individuel, sans engager directement leurs associations. Jusqu’ici, les ONG ont été plus nombreuses à dénoncer globalement la culture du viol, ou même la normalisation d’une certaine misogynie à travers des chansons tendance ou des artistes médiatisés, mais sans les nommer. Par ailleurs, nombre de célébrités ont exprimé leur solidarité avec Saad Lamjarred, avant même le début du procès, au point d’attaquer celles et ceux exprimant des avis contraires, par le biais de campagnes sur les réseaux sociaux.

Juriste et co-fondatrice de l’association Mobilising for Rights Associates (MRA), Saïda Kouzzi a déclaré à Yabiladi que «tout d’abord, le procès dure depuis longtemps parce que la justice doit étudier tous les éléments du dossier, surtout que la questions des preuves dans les affaires de viol fait souvent débat». «Chacune des deux partie tient une version des faits, dans sa déclaration, mais beaucoup d’autres éléments doivent être tenus en compte, à commencer par la situation de vulnérabilité de la victime, qui n’est pas en position égale face à une célébrité connues de tous. Pour un procès équitable, il a été donc important de donner le temps nécessaire à l’étude de tous les faits», souligne-t-elle.

Concernant le verdict en lui-même, Saïda Kouzzi estime qu’«une peine de six ans est trop clémente, face à la gravité des faits avérés». «Pour travailler beaucoup avec les victimes de viol, qui souffrent énormément de l’impact de cet acte sur leur vie privée et leur équilibre personnel, qui se murent dans le silence, qui n’ont pas souvent accès à la justice, qui subissent le regard stigmatisant de la société, qui sont parfois enceintes après un viol, sans avoir la possibilité d’avorter dans un milieu hospitalier, je connais tout le parcours d’une femme victime et je peux dire qu’une condamnation à six ans, ce n’est rien du tout», insiste la militante.

«Quel que soit le pays où il a été avéré que les faits se sont produits, la justice se doit de rendre un verdict qui soit exemplaire et qui donne à réfléchir à tout prédateur avant son passage à l’acte.» Saïda Kouzzi, MRA

Avocate au barreau de Paris, Me Ghizlane Mamouni a déclaré aussi à Yabiladi que les plaidoiries «ont été très marquées par la culture de viol et le patriarcat». «Le principe de l’Etat de droit veut que dans sa plaidoirie, chaque avocat est libre de défendre son client comme il le souhaite. Mais à travers ce procès, il s’avère que des arguments d’un autre âge ont été mis en avant. Il ne sont plus du tout efficaces, dans un pays où les textes juridiques sont en phase avec l’avancement de la société qu’ils encadrent», a-t-elle souligné.

«C’est ce qui arrive lorsqu’on est face à des preuves accablantes d’un viol avéré, dont les expertises médicales et les témoignages attestent bien. La plaignante a été prise en charge immédiatement après les faits, ce qui a permis d’établir les preuves qui sont bien là. Face à cela, la défense s’est accrochée à de vieilles idées patriarcales, en avançant que si la victime a suivi l’artiste à l’hôtel, c’est qu’elle était consentante. La preuve d’ailleurs que ces arguments sont intenables est le verdict en lui-même.» Me Ghizlane Mamouni, avocate

Dans la plaidoirie des deux parties, lors du procès en première instance, certains points font par ailleurs réfléchir sur le regard porté sur les plaignantes en cas de viol. Lors de l’avant-dernière audience à la Cour d’assises, la défense de Saad Lamjarred a commenté le retrait d’une plainte pour des faits remontant à 2015 au Maroc. Selon Me Herzog, la victime présumée «n’a pas eu le courage d’aller jusqu’au bout», car «quand on est une victime, on va jusqu’au bout» (sic).

Cette déclaration questionne la défense elle-même sur son aveu implicite reconnaissant que Laura Prioul a bel et bien relaté des faits avérés. De leur côté, les avocats de la jeune femme ont avancé qu’il existait d’autres victimes du chanteur ayant retiré leurs plaintes, car elles se seraient «dégonflées» (sic), ce qui en dit également long sur la perception de la partie civile par ses propres défenseurs.

Tenir les plaignantes responsables de ce qui est arrivé

Saïda Kouzzi pointe, par ailleurs, le respect de la vie privée des deux parties, dans le cadre du procès et les aspects victim blaming (culpabilisation de victime). «Autant on n’a pas jugé Saad Lamjarred sur ces aspects-là et personne n’est censé le faire à l’encontre de qui que ce soit, autant les regards ont été braqués plutôt sur la plaignante, ce qui est un scénario malheureusement classique dans ces cas-là : on oublie pratiquement les faits et l’affaire en justice, et on cherche à analyser les faits et gestes de la victime, ses photos sur les réseaux sociaux, les profils qui constituent son cercle d’amis et de connaissances», déplore-t-elle, en décrivant «une manière de mettre en accusation a victime à travers son comportement, pour la tenir responsable, d’une façon ou d’une autre, de ce qui lui est arrivé et qu’elle a dénoncé».

Une question a porté aussi, lors du procès, sur le comportement «à risque» de la plaignante, qui a rencontré l’artiste en boîte de nuit et a accepté de l’accompagner à l’hôtel où les faits se sont déroulés. Saïda Kouzzi souligne l’importance de ne pas transposer les dispositions légales encadrant la justice d’un pays sur l’autre. «Dans une société où la vie nocturne n’est pas interdite aux adultes, où les jeunes sont libres, sur le plan juridique, de se rendre en boîte de nuit et dans les hôtels, où la consommation de l’alcool n’est pas interdite, la question du consentement sexuel est très poussée, au point où si l’une des parties ne l’a pas verbalisé, c’est un ‘non’», insiste la juriste.

«Quand bien même ce consentement serait verbalisé, dans un premier temps, et que la plaignante aurait exprimé un changement d’avis, à n’importe quel moment après cela, c’est toujours un non-consentement et donc un cas de viol.» Saïda Kouzzi

Pour Saïda Kouzzi, c’est là toute la banalisation de la culture du viol. «On reproche aux femmes leur attitude, puis on construit des positions inégalitaires devant la justice à partir de là. On attaque les plaignantes dans leur vie privée, dans leur mode de vie, dans leur sexualité, on cible les femmes en se demandant si elles n’y étaient pas pour quelque chose dans ce qui leur est arrivé et on essaye d’y trouver des prétexte pour les violeurs et les harceleurs», analyse-t-elle.

Dans d’autres pays plus avancés dans les dispositions relatives aux violences sexuelles, Me Ghizlane Mamouni souligne auprès de notre rédaction que «les charges de la preuve sont inversées», comme c’est le cas en Espagne depuis août 2022. En vertu de cette loi réformant le Code pénal espagnol, c’est à l’agresseur présumé de prouver avoir recueilli le consentement de la plaignante, ce qui n’est pas encore le cas en France, au Maroc et dans beaucoup d’autres pays, où c’est à la victime présumée d’apporter les preuves du viol qu’elle dit avoir subi. «C’est un cas d’étude intéressant et nous espérons que les dispositions pénales ailleurs avanceront vers ce sens», a déclaré l’avocate, par ailleurs présidente de l’Association kif mama kif baba.

Me Mamouni rappelle que «dans le même cas que Laura, au Maroc, avec les dispositions du Code pénal et surtout l’article 490, avec moins de preuves réunies, on aurait considéré que les relations auraient été consenties». «La plaignante aurait donc été mise en examen, car elle serait passée du statut de victime à celui de coupable ; c’est d’ailleurs une raison pour laquelle les chiffres restent anormalement minimes, s’agissant des plaintes pour viol», ajoute-t-elle.