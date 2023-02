Séisme en Turquie : 20 décès et 33 disparus parmi les ressortissants marocains

Le bilan des décès parmi la communauté marocaine en Turquie, dans le violent tremblement de terre qui a frappé le sud du pays, s'élève désormais à 20, a indiqué ce mardi l'Ambassade du Royaume à Ankara. La même source, reprise par la MAP, a ajouté que 33 Marocains restent portés disparus.

La représentation diplomatique a expliqué qu'un nouveau cas de décès a été enregistré, s’ajoutant aux 19 cas précédemment annoncés. L'ambassade avait annoncé, ces derniers jours, que 154 membres de la communauté marocaine en Turquie avaient survécu à la catastrophe, dont 16 blessés qui sont sortis des hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires.

Le violent séisme d'une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter a secoué, lundi 6 février, le district de Pazarcık à Kahramanmaraş, dans le sud de la Turquie, causant d’énormes dégâts dans les localités de Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakir, Sanliurfa et Osmaniye, en plus de l'épicentre. Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l'épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe en Turquie et en Syrie voisine.