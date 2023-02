Tourisme : Le Maroc a encore du chemin à faire pour devenir une destination durable

Dans la cadre de la «Vision 2020» du tourisme, le Maroc avait affiché son ambition de placer le tourisme durable au cœur de sa stratégie. L’objectif étant de positionner le Maroc en tant que destination durable. Pour soutenir cette volonté, plusieurs actions ont été entreprises par le Maroc en faveur du tourisme durable, non sans des défis et des opportunités pour l'intégrer dans les objectifs de développement durable.

Dans un article publié dans la Revue internationale sur l'optimisation et les applications (IJOA), la chercheuse Fadwa Chbani Idrissi, du Laboratoire des études sur les ressources, les mobilités et l'attractivité (LERMA) de l'Université Cadi Ayyad s’est intéressée à cette question. Elle a établi un benchmark des actions mises en place, dans ce sens, par le département en charge du Tourisme.

Son article cite d’ailleurs plusieurs actions, dont l’étude de l'impact climatique du secteur touristique de la ville de Marrakech, lancée en 2017 par le ministère marocain du Tourisme, en collaboration avec le PNUD, afin de développer des mesures d'atténuation appropriées au niveau national. La même source cite aussi la mise en place de la nouvelle loi 80-14, le lancement des Trophées du tourisme durable en 2008, de la journée marocaine du tourisme durable et responsable ainsi que la Charte marocaine du tourisme durable. Elle évoque également la participation du département en charge du Tourisme à la COP 22 à travers une série d'activités.

Pour la chercheuse, «toutes les actions» évoquées témoignent de «la volonté de tous les acteurs» de placer le Maroc en tant que «destination durable». Toutefois, cette volonté «se limite à des actions ponctuelles liées à des événements nationaux et internationaux et qui relèvent de la sensibilisation et de la promotion et s'inscrivent dans un cadre non contraignant et volontaire».

Le tourisme durable doit «passer de son aspect stratégique à son aspect concret»

Elle s’inspire, d’ailleurs, du guide élaboré par l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT) avec le PNUE, suggérant que ses orientations peuvent être de «véritables objectifs pour la stratégie marocaine de tourisme durable». La chercheuse propose, dans ce sens, de «synchroniser les différentes stratégies (d'urbanisme, classification des établissements touristiques, cahier des charges du transport touristique, etc.) pour mettre en place des instruments réglementaires et des procédures d'autorisation comprenant des dispositions obligatoires pour les investissements et les opérations touristiques». Elle recommande de «mettre en place des processus de contrôle du respect des exigences réglementaires» et de «mesurer la production durable dans le secteur touristique au moyen d'indicateurs de suivi».

Elle propose aussi d’«établir des instruments de soutien financier qui fournissent une aide financière spécifique pour influencer les comportements et encourager le changement tout au long de la chaîne de valeur du tourisme». Dans son article, Fadwa Chbani Idrissi plaide également pour la mise en œuvre de la loi 80-14, une élaboration et une mise en œuvre de la politique de tourisme durable au Maroc qui «s'inscrivent dans le cadre des objectifs du développement durable».

La chercheuse fournit, d’ailleurs, une critique de la Charte marocaine du tourisme durable, qu’elle considère comme une «ambition et non d'une action concrète». Elle souligne, dans ce sens, qu’elle «s'inscrit dans une démarche volontaire de tous les acteurs et ne constitue pas une obligation». «Un suivi de toutes ces actions est hautement souhaitable afin de mesurer leur impact sur les trois piliers de la durabilité (économique, environnemental et social)», estime-t-elle.

«Pour mettre en œuvre tous les défis, le tourisme durable au Maroc doit être envisagé dans une approche systémique dans le cadre d'une approche globale qui inclut tous les acteurs pour, d'une part, le faire passer de son aspect stratégique très ambitieux à son aspect concret qui reste très modeste à l'heure actuelle, et d'autre part, d'augmenter les chances de sa contribution dans la réalisation des ODD», conclut-elle.