Maroc : Le ministère de la Solidarité et le FNUAP signent un programme de travail annuel

La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar et le Représentant Résident du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Maroc, Luis Mora, ont présidé, lundi à Rabat, la cérémonie de signature du programme annuel de travail entre les deux parties pour l’année 2023. Dans un communiqué, le ministère indique que la signature du programme de travail annuel intervient en application des hautes directives royales et représente une contribution à la mise en œuvre des engagements contenus dans le programme gouvernemental 2022-2026.

Le programme de travail englobe plusieurs domaines, notamment la lutte contre la violence à l’égard des femmes et les stéréotypes basés sur le genre, la promotion des normes sociales inclusives pour les femmes et les filles et la protection de la famille et l’intégration des personnes handicapées. Il inclut aussi le soutien aux capacités des travailleurs sociaux, en s’appuyant sur des leviers fondamentaux dont le partenariat efficace dans le domaine du développement humain, le développement des services sociaux, la modernisation des métiers sociaux et la modernisation des programmes de prévention et de protection des familles et des individus.