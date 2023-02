Espagne : Abdelkabir Abqar rêve de devenir un Lion de l’Atlas

Le défenseur central du Deportivo Alavés qui dans la deuxième série de La Liga, Abdelkabir Abqar est revenu récemment sur sa carrière de football. Dans une interview accordée à la radio espagnole Cadena SER, le footballeur, qui a le plus de minutes de jeu lors de l’actuelle saison, s’est ainsi dit «confiant» quant à ses conditions physiques et techniques. «Je pense qu'à 23 ans, j'ai peut-être mis du temps à sortir de l'équipe réserve. La vérité est que j'ai toujours eu confiance en moi», a-t-il assuré.

Abdelkabir Abqar a rappelé être arrivé à la pré-saison après presque un an sans jouer. «Avec l'équipe première, je ne faisais que m'entraîner mais ensuite je n'avais pas de minutes de jeu. J'ai remarqué le saut de trois catégories mais je pense que j'ai acquis l'expérience nécessaire pour être compétitif et savoir comment arrêter les attaquants adverses», a déclaré le défenseur marocain.

Revenant sur ses débuts en tant que footballeur, il a rappelé avoir commencé à jouer au football dans la rue. «J'ai quitté mon village à l'âge de onze ans et je me suis entraîné dans la capitale, Rabat. Il est très difficile de se consacrer au football et de pouvoir quitter le Maroc. Je suis le seul de mon groupe de 24 joueurs à y être parvenu», a-t-il raconté.

«Nous avons tendance à avoir une enfance difficile et il est plus difficile pour nous de prouver si nous en valons la peine ou pas», a-t-il enchaîné. «Je suis arrivé en Espagne sans connaître la langue. Je l'ai apprise sans étudier, en parlant avec mes copains. Le fait que Vitoria soit une petite ville m'a permis de me concentrer sur le football, d'être seul et de mûrir en tant que personne», a-t-il déclaré. Quant à ses ambitions, le défenseur central reste clair à ce sujet.

«Je rêve d'être international avec le Maroc et de pouvoir être titulaire.» Abdelkabir Abqar

Le défenseur a ajouté que son coéquipier Víctor Laguardia reste «un miroir dans lequel [il peut se] regarder». «Dès que je le peux, je suis toujours près de lui et je regarde ce qu'il fait. C'est une personne formidable et il me donne des conseils pour m'améliorer», a-t-il fait savoir.