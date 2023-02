Cybersécurité : L'UM6P et Deloitte Morocco Cyber Center scellent un accord de partenariat

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’entreprise Deloitte Morocco Cyber Center (Deloitte MCC) ont signé, la semaine dernière, un accord-cadre de coopération. Cette association concrétise l’aboutissement final d’une coopération bilatérale qui s’inscrit dans une démarche de définition d’une stratégie de détection, surveillance continue, agile et réactive face à la menace cyber et quantique, indique un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Ainsi, l’UM6P et Deloitte MCC s’accordent pour la mise en place d’un partenariat global portant sur «la nécessité de bénéficier des meilleures expertises face aux évolutions rapides des menaces, avec notamment l’arrivée des ordinateurs quantiques», «la mise en place d’une stratégie de surveillance et de réponse aux incidents 24h/24 et 7j/7» et «une analyse continue tout en s’appuyant sur des données de cyber-intelligence». Le partenariat facilite le développement conjoint d’expertises en rapprochant les équipes de l’UM6P et de Deloitte MCC afin de construire une large palette de compétences techniques, organisationnelles et stratégiques et de rayonner sur l’ensemble du continent africain, poursuit le communiqué.

Celui-ci note qu'une attention particulière est portée sur le développement de stratégies, de nouvelles capacités, d’outils et de technologies innovantes destinés à mieux protéger le tissu économique contre les cyberattaques (cartographie systématique du niveau de risques, analyse de la menace et suivi des principaux groupes d’attaquants, détection d’éventuelles compromissions, et réponse aux incidents).