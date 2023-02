Taounate : Une visite de suivi et lancement de projets de développement agricole

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, lors de la visite effectuée lundi dans la province de Taounate. / DR

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki a présidé, lundi, l’inauguration du nouveau siège de la Direction provinciale de l’Agriculture de Taounate et l’antenne provinciale de la chambre régionale de l’agriculture qui regroupe les services de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et les services de l’Office national du conseil agricole (ONCA). D’un coût global de plus de 15,7 MDH, le bâtiment comprend trois niveaux et construit sur une superficie de 2535 m2, indique le ministère dans un communiqué.

Au niveau de la commune territoriale Ain Aicha, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement des différentes composantes du projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre Bouhouda et donné le coup d’envoi de l’opération d’irrigation en goutte à goutte. D’un coût global de 420 MDH, ce projet s’étale sur une superficie de 1850 Ha et profite à 1 480 bénéficiaires. Il couvre les quatre communes territoriales Ain Aicha, Ain Madiouna, Rghioua et Taounate relevant de la province de Taounate.

L’aménagement et l’équipement de ce périmètre se poursuit dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030. Il a pour objectif d’augmenter la production agricole, de valoriser les ressources en eaux à travers l’équipement des exploitations en goutte à goutte, et d’améliorer le revenu des agriculteurs, détaille le communiqué. Celui-ci précise que le barrage Bouhouda, sur Oued Sra, dispose d’une capacité totale de retenue de 55 millions de m3, avec un volume annuel réservé à l’agriculture qui s’élève à 15 millions de m3. La gestion du périmètre est confiée aux associations des usagers des eaux agricoles.

Au niveau du même périmètre, le ministre a également visité une ferme (113 ha) de production des plantes aromatiques et médicinales (PAM) qui s’inscrit dans le cadre d’un projet d’agrégation des plantes aromatiques et médicinales cultivées autour d’une unité de transformation et de conditionnement.