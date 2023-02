Marrakech : Une conférence sur la sécurité de l'aviation par les Etats-Unis, le Maroc et l’OAAC

Des délégations de hauts responsables de l'aviation civile représentant plus de 14 pays du Moyen-Orient et d'Afrique se trouvent à Marrakech, cette semaine, pour une conférence sur la sécurité aérienne. L’événement est organisé par l'Organisation arabe de l'aviation civile (OAAC), la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis et le gouvernement du Maroc, indique l’ambassade des Etats-Unis à Rabat dans un communiqué.

Au cours de la semaine, les experts de l'aviation partageront les meilleures pratiques sur la protection de l'aviation civile contre les menaces, dont celles posées par les cyberattaques, les drones, les attaques chimiques et biologiques et les explosifs. Les groupes de travail veilleront à l'élaboration de stratégies efficaces de gestion des risques liés à de telles menaces, poursuit le communiqué.

«Le secteur mondial de la sécurité des transports ne peut fonctionner que si nous mettons l'accent sur le mot mondial», a déclaré le directeur régional de la TSA, Jason Schwabel, dans son discours d'ouverture. «Les menaces auxquelles nous sommes confrontés ne respectent ni les frontières ni la nationalité. Le monde dépend de notre étroite collaboration, visant à assurer la sécurité de nos systèmes de transport», a-t-il ajouté. Le responsable a aussi félicité le Maroc, pays hôte de la conférence, rappelant que les Etats-Unis et le Maroc ont un engagement mutuel à soutenir la paix et la sécurité régionales.

En mai de l'année dernière, le Maroc a accueilli la réunion ministérielle de la Coalition anti-Daech, le premier rassemblement de ce type sur le continent africain, qui a également eu lieu à Marrakech, rappelle le communiqué.

Plusieurs agences gouvernementales américaines appuient l'organisation de la conférence. «La Direction générale de l'aviation civile du Maroc a également apporté un soutien essentiel pour la tenue de cette rencontre, un exemple récent du partenariat solide entre les États-Unis et l'OAAC», note le communiqué, qui rappelle qu’en décembre, l’Administration de l'aviation fédérale américaine (FAA) et l'OAAC se sont réunies à Rabat lors d’une cérémonie de signature d'un protocole d'entente visant à accroître la coopération aéronautique dans la région.