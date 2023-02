Le Maroc accueille la 17e session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée

Le Parlement marocain accueille, les 1er et 2 mars, les travaux de la 17e session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM). Cette session, qui intervient dans un contexte régional agité et de défis multidimensionnels auxquels la région est confrontée, évoquera plusieurs sujets et questions d’actualité à travers les recommandations et résolutions élaborées dans le cadre des Commissions permanentes spécialisées de l’APM.

Il s’agit des questions relatives notamment à l’immigration, à la sécurité, au terrorisme, au crime organisé et à la traite des êtres humains, aux développements géopolitiques et sécuritaires dans la région, à la crise financière et économique, à l’intelligence artificielle, à l’efficacité énergétique, à la sécurité de l’eau et à la protection de l’environnement marin. Il sera également procédé à la présentation des travaux de la 3e commission permanente pour le dialogue entre les civilisations et les droits de l’Homme, ainsi que ses activités au titre de l’année 2023, de la 2e commission permanente sur la Coopération économique, sociale et environnementale et de la première commission permanente sur la coopération politique et les questions de sécurité, outre les prochaines activités de la plateforme économique de l’APM suite du Forum de Marrakech.

Les travaux de cette 17e session seront marqués par l’élection du nouveau président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranéen, pour la période 2023-2024.