Maroc : Bridge it up, une mine d’or pour la transmission du hip-hop d’ici et d’ailleurs

Les danseurs et chorégraphes Taje Dhier, Moogly, Mouna Belgrini (Liquid Bridge) et Adil Lakhdim (Dilay Boog) / Ph. Liquid Bridge

La coopérative culturelle Liquid Bridge a organisé son deuxième évènement, depuis sa récente création en juin 2022, en invitant cette fois-ci trois DJs et trois chorégraphes marocains résidant à l’étranger. Dans le cadre de Bridge it up, du 23 au 25 février, les rencontres et les ateliers se sont tenus à l’American Arts Center de Casablanca, avec l’ambition de réunir un nombre grandissant de professionnels, d’amateurs et d’apprenants, entre ceux vivant au Maroc et ceux ayant quitté le pays depuis des années pour se faire une place dans le milieu international du hip-hop. Ainsi, les danseurs à l’affiche de cette édition ont été Adil Lakhdim (alias Dilay Boog, Suisse), Taje Dhier (Italie) et Moogly (Collectif international Zulu Gang, Suisse), qui ont tous les trois évolué entre le Maroc et plusieurs pays d’Europe.

A l’issue de ces rencontres, le professeur, danseur et chorégraphe installé depuis vingt ans en Italie, Taje Dhier, a confié à Yabiladi être «doublement ravi de revenir au pays et d’y animer des ateliers de danse avec Liquid Bridge, dans le cadre de Bridge it up». «C’est très intéressant pour nous comme pour les participants. Du fait de notre parcours entre ici et ailleurs, nous avons une vue globale sur les contraintes et les possibilités de chaque environnement où évoluent les jeunes intéressés par la danse et surtout par le hip-hop. Aussi, notre contact avec les plus jeunes ici nous permet de rester toujours au fait des évolutions socio-culturelles que connaît notre pays, lorsque nous n’y sommes pas», a-t-il souligné.

«Pour être issus du même milieu que beaucoup des participants à ces ateliers, nous savons par exemple qu’il n’est pas toujours évident de rencontrer des danseurs professionnels, spécialisés dans ces disciplines et qui peuvent assurer un apprentissage méthodique. Avec les opportunités que nous avons pu avoir et qui nous ont permis de cumuler quelques expériences, nous sommes très contents de revenir pour en faire bénéficier des jeunes auxquels nous nous identifions entièrement.» Taje Dhier

Ph. Liquid Bridge

Un processus de transmission par les pairs

Taje Dhier souligne qu’il se reconnaît «dans beaucoup des bénéficiaires des ateliers». «Je me dis qu’il y a quelques années, j’étais comme eux mais je n’avais pas la possibilité qu’ils ont aujourd’hui d’être accueillis au sein d’une structure culturelle et avec des professionnels. Donc cela me motive encore plus à partager avec eux mon expérience, à leur montrer le maximum possible d’outils qui peuvent leur être utiles pour évoluer plus rapidement dans les techniques de danse», indique-t-il.

Moogly partage cette impression, tout en estimant que Bridge it up est une occasion de «rencontrer de nouvelles générations et de voir qu’il se passe des choses intéressantes dans le hip-hop au Maroc». «Nous avons suivi ce processus d’un regard extérieur, depuis le temps que nous sommes souvent à l’étranger. Aujourd’hui, le fait de revenir et de le voir en temps réel me laisse dire que nous sommes au cœur d’une belle évolution, sur le plan culturel et surtout de la danse et du hip-hop», affirme le chorégraphe. «Au Maroc et bien plus qu’ailleurs, je peux dire que nous nous rendons compte de la belle énergie qui naît du hip-hop, qui va dans le bon sens et qui n’est pas du tout en stagnation», ajoute-t-il.

Danseur chorégraphe depuis 1989, professionnel ayant vécu en France et aux Etats-Unis, avant de s’installer durablement en Suisse, Dilay Boog confie à Yabiladi être «conquis par une grande émotion en étant face aux jeunes générations au Maroc». «Je vois la curiosité et la soif d’apprendre dans leur regard et à travers les interactions que nous avons. Je suis très content que ce type de dynamiques trouve désormais sa place sous les auspices de structures culturelles comme Liquid Bridge, d’autant que ces initiatives n’existaient quasiment pas, à l’époque où j’ai commencé à m’intéresser à la danse», indique-t-il. «Adolescent, j’ai appris le hip-hop tout seul. Je m’entraînais principalement dans la rue. Cela me prenait beaucoup de temps pour maîtriser correctement les pas de danse, faute d’un encadrement professionnalisé», se rappelle-t-il encore.

Ph. Liquid Bridge

«Je suis content de voir les choses changer pour les générations de danseurs qui ont émergé après la nôtre et je suis très ravi de pouvoir apporter une pierre à l’édifice, en transmettant ce que de grands danseurs à travers le monde m’ont appris, notamment les chorégraphes de Michael Jackson ou encore ceux de Mariah Carey. Je suis reconnaissant à l’initiative qui permet aujourd’hui de créer le pont entre les danseurs marocains d’ici et d’ailleurs.» Adil Lakhdim (Dilay Boog)

Membre de la coopérative culturelle Liquid Bridge qui est constituée actuellement de cinq membres, Mouna Belgrini souligne, dans ce sens, que les inscrits à cette édition de Bridge it up «sont venus de plusieurs villes et pas uniquement de Casablanca». «Il y en a qui se sont déplacés depuis Fqih Bensalah, Rabat, Agadir et Meknès», a-t-elle rappelé, ajoutant que les danseurs ont animé six ateliers de travail, de deux heures chacun, en plus de six heures de conférences et de discussions au total. «Un noyau dur de 22 personnes a participé a toutes les activités, avec un cumul de 56, en ajoutant ceux qui n’en ont fait que quelques unes», nous déclare encore l’actrice culturelle. Par ailleurs, les bénéficiaires ont été de tous les âges.

«L’une des participantes a fêté ses dix-huit ans pendant les jours des ateliers; une autre parmi les inscrites est âgée de trente-six ans. Il y a d’ailleurs autant de filles que de garçons, issus des milieux divers. Quelques-uns ont déjà eu des cours dans différentes structures culturelles et beaucoup d’autres non. Ces profils reflètent une grande diversité des backgrounds, à l’image même du hip-hop, ce qui est une réussite pour ces trois jours de travail.» Mouna Belgrini

Un appel aux artistes MRE pour partager les expériences

Cette initiative a pour objectif notamment de proposer des pistes de projets dans «tout ce qui peut être fait dans les arts, pour semer des graines ici avec des gens qui sont partis et qui font fleurir des champs ailleurs», ajoute Mouna Belgrini. A ce titre, Taje Dhier souligne l’importance de construire les ponts entre les artistes marocains d’ici et d’ailleurs, à travers des structures culturelles, de manière à accompagner «des jeunes bénéficiaires en quête de réponses à leurs questions».

Ph. Liquid Bridge

«J’ai été très ému par cet aspect que j’ai retrouvé ici pendant les workshops et cela m’a fait beaucoup réfléchir. Nous sommes en 2023 et j’espère donc, de tout mon cœur, que l’accès au savoir dans les disciplines artistiques de la danse deviendra un chemin moins long pour mes frères et sœurs de pays rêvant de vivre de leur passion pour le hip-hop.» Taje Dhier

Dans ce sens, Moogly insiste que «tout le monde peut réussir si l’on encadre les disciplines par des professionnels, pour cette jeunesse qui est l’avenir et pour qui il est important que chacun apporte une pierre à l’édifice».

Les trois danseurs invités appellent, à cette occasion, d’autres artistiques marocains de l’étranger à se rendre plus souvent au Maroc, «pour transmettre leurs expériences, surtout qu’ils se retrouveront dans leur milieu d’origine et verront leurs interlocuteurs exactement d’égal à égal, contrairement à d’autres expériences où l’on observe parfois le déphasage entre les deux parties, si l’une ou l’autre n’a pas connaissance des mêmes repères sociaux que nous partageons».