Maroc : Artistes et internautes divisés sur la condamnation de Saad Lamjarred pour viol

Trois jours après le verdict, la condamnation en France de Saad Lamjarred à 6 ans de prison pour le viol aggravé sur Laura Prioul continue de susciter plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Stars et personnalités marocaines, chanteurs, présentateurs et internautes ont, chacun, exprimé sa position quant à cette affaire et ses répercussions, à commencer par le père de l’artiste.

Ainsi, le chanteur marocain Bachir Abdou, père de Saad Lamjarred, a fait part de la «tristesse profonde» et le «choc» que ressent la famille de la star marocaine suite à cette condamnation. «Mon fils ne mérite pas ce verdict sévère et ambigu. Nous vivons ces derniers jours dans une situation difficile», a-t-il déclaré.

La star marocaine Dounia Batma a aussi réagi avant et après le procès. Pour sa plus récente réaction, la nièce de Larbi Batma s’est dite aussi «choquée» par le verdict prononcé à l’encontre de son collègue, en déclarant son soutien à Saad Lamjarred, sa famille et ses fans. «Nous sommes avec toi et ton public restera avec toi», a-t-elle assuré, avant de critiquer la victime de la star marocaine, qu’elle a qualifiée de «fille de la France».

Plusieurs artistes et personnalités déclarent leur soutien à Saad Lamjarred

La chanteuse marocaine Saida Charaf a aussi réagi à l’affaire, rappelant dans une Story avoir «toujours exprimé» à Saad Lamjarred «en privé et loin du buzz», sa «solidarité» et son «soutien». La chanteuse du Hassani a qualifié le verdict de «sévère». «La vérité sera révélée, si Dieu de le veut, en appel», a-t-elle conclu en réitérant son soutien à la star marocaine.

De son côté, le présentateur télé syro-britannique sur les chaînes MBC Mustapha Al Agha a expliqué sa position, en assurant qu’il ne «se tient pas contre la justice» mais critique ceux qui mènent une «attaque» contre Saad Lamjarred et tentent de le dépeindre comme un «monstre humain». «Si vous vous êtes permis de l’attaquer avant même le verdict, laissez les autres le soutenir», a-t-il plaidé, en annonçant la fermeture de la section réservée aux commentaires.

La star marocaine Douzi a également publié une story sur le sujet, décrivant le «choc». «Jusqu’à maintenant, aucun d’entre nous ne peut accepter l’information, même plusieurs heures après», a-t-il écrit, en implorant le Tout-Puissant d'accorder à Saad Lamjarred et à sa famille patience et réconfort.

L’acteur marocain Rachid El Ouali a déclaré, pour sa part, qu’il est «incapable» de s’exprimer. «Il n’y a pas lieu d’ajouter plus. L’amour que tu reçois du peuple marocain et de tes fans est suffisant», a-t-il enchaîné, appelant la star marocaine à «ne pas se soucier» de ceux qui se félicitent du verdict car «la roue tourne». Même le prédicateur Redouan Zarghil a commenté le verdict. Interrogé par des fans, il a ainsi rappelé un dicton de l’imam Ibn Al Qayem, pour plaider pour un soutien au chanteur.

Pour sa part, la chanteuse marocaine Basma Boussel a d’abord fustigé Laura Prioul, victime de Saad Lamjarred avant d’être à son tour critiquée par ses fans. Dans un deuxième poste, elle a évoqué un «malentendu», rappelant qu’elle est «contre le harcèlement et le viol». «Je ne les accepte en aucun cas et je n’aimerai bien que mes filles ou moi-même en soient victimes», a-t-elle assuré.

Dans son argument, elle a toutefois repris ses critiques vis-à-vis de Laura Prioul qui aurait, selon elle, «elle-même décidé de monter avec lui (Saad Lamjarred, ndlr) dans sa chambre». Elle a évoqué, au passage, la «discrimination» contre les arabes dans les pays européens, tentant vainement de convaincre ses fans.

Peu de réactions saluant le verdict

Des captures d’écran et de stories sur Instagram affirment aussi que les stars marocaines Najat Atabou et Latifa Raafat ont également affiché leur soutien au chanteur marocain avant la sentence, implorant Dieu pour un verdict en faveur de Saad Lamjarred. Latifa Raafat s'est aussi exprimée après le verdict pour soutenir Saad Lamjarred, sa famille, sa femme et ses fans.

L’actrice tunisienne Hend Sabri, qui avait été virulemment critiquée en 2018 pour avoir exprimé son refus de soutenir la star marocaine, s’est contentée de partager des réactions d’internautes qui rappellent et saluent sa prise de position. D’ailleurs, très peu d’artistes et de stars ont choisi d’exprimer publiquement leur position favorables quant au verdict prononcé vendredi.

C’est le cas notamment de la jeune actrice marocaine Maha El Boukhari, qui a invité «ceux qui soutiennent le viol» à se désabonner de sa page. «Je souhaite le viol à toute personne encourageant ou défendant le viol», a-t-elle ajouté.

Sur les réseaux sociaux, les annonces du verdict concernant cette affaire a créé un déluge de réactions, entre ceux qui expriment leur soutien à la star et à sa famille et ceux saluent le jugement. Certains de ce groupe ont même pris le relai pour critiquer le soutien affiché par certaines stars marocaines, appelant leurs idoles à revoir leurs positions.

Parmi les stars critiquées, la chanteuse libanaise Elissa, qui a sorti en mai dernier une chanson en featuring avec Saad Lamjarred. Bien qu’elle ne se soit pas exprimée sur l’affaire, la chanteuse a été interpellée par certains internautes qui lui ont demandé de «présenter des excuses» pour avoir, selon eux, «collaborer avec un violeur». D’autres fans l’ont appelé à «retirer» sa chanson en en featuring avec Saad Lamjarred des plateformes et des réseaux sociaux.

A rappeler que la défense du chanteur marocain a décidé, ce weekend, de faire appel au jugement prononcé, vendredi, par la Cour d’assises de Paris, selon des sources bien informées. La défense disposait justement de 10 jours pour entretenir cette démarche. Vendredi, la Cour d’assises de Paris a reconnu Saad Lamjarred coupable de «viol aggravé» sur Laura Prioul, pour les faits datent d’octobre 2016 dans l’hôtel Marriott de la capitale française.