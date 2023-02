Maroc : Fortes pluies localement orageuses jusqu’à mardi

La Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé de fortes pluies parfois orageuses (20-40 mm), des chutes de neige (20-40 cm) et des fortes rafales de vent (75-90 km/h), qui intéresseront lundi et mardi plusieurs provinces du Royaume. Ainsi, de fortes pluies localement orageuses (25-40 mm) concerneront, le mardi 28 février de 12h à 20h, les provinces d’Ifrane, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, El Hajeb, Meknès, Sidi Slimane, Khemisset et Khénifra.

Le bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange ajoute que les pluies concerneront, le même jour de 9h à 18h, les provinces de Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Mohammadia, Nouaceur, Settat, Médiouna, Casablanca, Berrechid et Benslimane (20 à 35 mm). De plus, des chutes de neige (20 à 40 cm) sont attendues le mardi de 10h à 23h à Ifrane, Boulemane, Beni Mellal, Azilal, Khénifra et Midelt.

Par ailleurs, les provinces de Guercif, Taourirt, Jerada, Figuig, Driouch, Nador, Boulemane, Taza, Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Tiznit, Tata et Taroudant connaîtront de fortes rafales de vent (75 à 90 km/h) ce lundi de 12h à 23h.