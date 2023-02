Belgique : Le Maroc ouvre son nouveau consulat à Anvers

Le Maroc a inauguré, samedi 25 février, le nouveau siège de son consulat général à Anvers (Belgique). Une cérémonie à l’occasion s’est tenue en présence de responsables et personnalités marocaines et belges. Au sein de ce nouveau siège étendu sur plus de 2 300m2, les services consulaires sont destinés aux ressortissants marocains établis dans la région de Flandre.

L’inauguration du consulat a coïncidé avec le 65e anniversaire de la visite de feu Mohammed V à M’hamid El Ghizlane. La représentation diplomatique est à la disposition des nationaux pour la gestion des services consulaires et administratifs (état civil, carte d’identité, passeports…). C’est aussi «un consulat vert», équipé de moyens technologiques de l’énergie renouvelable.

En effet, les équipements de climatisation et d’éclairage du bâtiment s’appuient sur l’utilisation des panneaux photovoltaïques. La construction est dotée, par ailleurs, d’un système de récupération des eaux de pluie pour leur réutilisation dans les sanitaires.