Autriche : Le chancelier fédéral Karl Nehammer attendu au Maroc ce lundi

A l'occasion du 240e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Autriche, le chancelier Karl Nehammer (ÖVP) se rend ce lundi dans le royaume. Le chef du gouvernement fédéral autrichien sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gerhard Karner (ÖVP), du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Peter Launsky-Tieffenthal et d'une délégation économique de haut niveau, a annoncé la Chancellerie fédérale à Austria Presse Agentur (APA).

La visite sera axée sur la migration et la coopération économique, ajoute l’agence officielle de presse. Celle-ci rappelle que «le Maroc est l'un des pays avec lesquels l'UE négocie depuis des années un accord de réadmission pour les demandeurs d'asile déboutés sans succès». «Avant la visite, le ministère de l'Intérieur a fourni à APA les chiffres actuels de l'asile, selon lesquels les Marocains étaient en tête des statistiques d'asile en janvier», ajoute-t-on.

Ainsi, près de 30 % de toutes les demandes d'asile (plus de 1 300 sur 4 288) ont été déposées par des Marocains au cours du premier mois de l'année. Les migrants marocains arrivent en Autriche via la Turquie, qui permet aux Marocains d'entrer sans visa, et les Balkans, détaille-t-on.

Nehammer, Karner et Launsky-Tieffenthal rencontreront leurs homologues à Rabat. Le chancelier autrichien s'entretiendra avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita sur le renforcement des relations bilatérales, les relations UE-Maroc, la lutte contre l'immigration clandestine, l’intervention russe en Ukraine et les questions régionales, alors que les discussions avec le ministre marocain de l'Intérieur Abdelouafi Laftit se concentreront sur la coopération en matière de migration irrégulière.

APA ajoute que l'Autriche voit également un grand potentiel économique au Maroc, dans le domaine des énergies renouvelables ou de l'hydrogène vert. Selon la chancellerie fédérale, une déclaration sur l'intensification de la coopération entre la Chambre de commerce autrichienne et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) sera également signée lors de la visite, qui durera jusqu'à mercredi.