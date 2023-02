Turquie : Le PPS appelle le gouvernement à accompagner les Marocains touchés par le séisme

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé le gouvernement à suivre le rythme de la situation des Marocains résidant en Turquie et en Syrie touchés par le récent séisme. Dans une question écrite, le président du groupe PPS à la Chambre des représentants, Rachid Hamouni a ainsi interpelé Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, sur les mesures prises, dans ce sens, pour venir en aide aux Marocains touchés par le tremblement de terre ainsi que leurs familles.

Le bilan des victimes parmi la communauté marocaine en Turquie, à la suite du violent tremblement de terre qui a frappé le sud du pays le 6 février dernier, s'élève à 19 morts, en plus de 34 personnes portées disparues, selon l'ambassade du Maroc à Ankara. La représentation diplomatique a indiqué que 154 membres de la communauté marocaine en Turquie ont survécu à la catastrophe, dont 16 blessés, qui sont sortis des hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires.