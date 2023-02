Italie : Le Caftan marocain à l’honneur lors de la Fashion Week de Milan

La créatrice marocaine Fatima-Zahra Al-Filali Al-Idrisi a été, dimanche, invitée pour participer de manière exceptionnelle à la Fashion Week de Milan, tenue dimanche, dans l'une des grandes salles d'exposition de l'historique Palazzo Barozzi. Elle a «eu l’honneur d'ouvrir le programme des défilés programmés lors de cette soirée, donnant au caftan Marocain avec ses désignes originaux et innovants, une occasion de briller à nouveau cette fois ci au sein de la Fashion Week de Milan», indique un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Devant un public composé de personnalités diplomatiques milanaise, de célèbres influenceurs, de passionnés de fashion, de créateurs de référence, ainsi que de représentants des labels les plus en vue dans le domaine de la mode et du textile, en plus de nombreux consommateurs de mode ainsi que des médias internationaux, la designer marocaine a saisi l’opportunité pour lancer et sa marque dernièrement créée et déposée «Fatim Haute Couture». Elle a également dévoilé son show avec une élégante collection de haute gamme composée de 15 unités de caftans créés exclusivement au profit de la Milano Fashion Week, ayant culminé à la fin par l’exposition d'une Takchita réalisée dans un style de robe cérémoniale en tissu "Safifa" mixée à d’autres luxueux tissus Fashion, qui a été d'une grande splendeur. Selon le communiqué, «ce chef d’œuvre a été créé, à l'occasion, dans le but de favoriser davantage le rapprochement culturel et créatif entre les pays du bassin méditerranéen».

Le show s’est déroulé dans une ambiance vive, imprimée par des rythmes musicaux issus du répertoire artistique marocain (le Gnawa, l’Andalous, et d’autres rythmes sahraouis et amazighs...à titre d’exemple), poursuit la même source.

A rappeler que Fatima-Zahra Al-Filali Al-Idrisi a beaucoup fait parler d’elle grâce à ses nombreuses contributions pour promouvoir le caftan marocain au sein des fashions Week les plus en vue ou des plus idéales plateformes à travers le monde entier. Elle a été maintes fois consacrée pour sa créativité et de son dévouement au progrès de l'artisanat du caftan marocain voué à être inscrit parmi le patrimoine symbolique universel.