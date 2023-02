Maroc et Qatar : L'Union interparlementaire arabe fustige le Parlement européen

L'Union interparlementaire arabe a dénoncé, dimanche, «l'approche de tutelle et d'arrogance que le Parlement européen essaie d'adopter envers un certain nombre de pays arabes indépendants et souverains». Dans un communiqué à l’issue de son 34e Congrès, tenu à Bagdad les 25 et 26 février, l’instance a pointé des tentatives du Parlement de l’Union européenne de «s'immiscer» dans les affaires intérieures des pays arabes et «de leur imposer sa tutelle, directement ou indirectement».

Tout en affirmant «son rejet catégorique et absolu de toute forme d'agression ou d'ingérence étrangère et extérieure dans les affaires intérieures de tout pays arabe», l'Union interparlementaire arabe a mis en garde contre les conséquences de la politisation du dossier des droits de l'Homme ou de tout autre dossier, en se basant «sur de fausses informations qui n'ont aucun fondement dans la vérité ou la crédibilité».

Depuis le début de l’année, le Parlement européen a notamment adopté deux résolutions visant le Maroc. La première a réclamé la libération des journalistes marocains et appelle le gouvernement marocain à «libérer immédiatement» tous les journalistes détenus, citant notamment Omar Radi, condamné en appel à 6 ans de prison, Soulaiman Raissouni (5 ans), et Taoufik Bouachrine (15 ans). La deuxième résolution demande la mise en œuvre de «mesures» à l’égard des représentants du Maroc, identiques à celles visant des représentants du Qatar. Les deux pays étant accusés par les eurodéputés d’«ingérences dans le processus démocratique au Parlement européen, moyennant la corruption».