Football : Le Wydad de Casablanca rappelle Juan Carlos Garrido comme nouvel entraîneur

L'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido et Saïd Naciri, président du WAC / DR.

Après un début de saison chaotique et quelques matchs peu convainquant sous la direction de Houcine Ammouta et de Mehdi Nafti, le Wydad de Casablanca a annoncé avoir trouvé un accord avec Juan Carlos Garrido pour remplacer l’en-entraîneur franco-tunisien, selon la chaîne d’information sportive Arryadia. Le technicien espagnol fait ainsi son retour au sein du club qu’il a déjà entraîné en 2020.

Selon des informations du journal Le Matin, cette décision aurait été prise à l’issue d’une réunion, samedi, entre le président du WAC, Saïd Naciri, et Mahdi Nafti, pour trouver un accord de séparation à l’amiable. L’ancien coach de Levante aurait initialement refusé de partir, ajoute le média. Nafti a été désigné entraîneur pour le club casablancais, en janvier dernier.

Le média que «malgré la récente victoire du club dans la Botola D1 contre le Difâa d’El Jadida et celle signée, vendredi, contre les Angolais de Petro Luanda (1-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des champions, le technicien tunisien n’arrive pas à convaincre les supporters et ne fait plus l’unanimité auprès de la direction du club, en raison du niveau affiché par l’équipe».