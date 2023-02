Maroc : Alerte orange en prévision de chutes de neige et de rafales de vent

Les fortes pluies localement orageuses, les chutes de neige et les rafales de vent continueront jusqu’à lundi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM), dans un bulletin d’alerte de niveau orange. Les pluies oscillent entre 40 et 60 millimètres, de ce dimanche 26 février à 12h à lundi à 07h00, à Béni Mellal, Al Haouz, Azilal et Khénifra.

Par ailleurs, les chutes de neige varient de 20 à 50 centimètres, de dimanche à 13h à lundi à 07h00 dans les provinces d’Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Khénifra, Sefrou, Taza, Ouarzazate, Tinghir, Boulemane et Midelt. Les fortes rafales de vent (75 à 90 km/h) concernent les provinces d’Ouarzazate, Midelt, Tinghir, Taroudant, Azilal et Al Haouz, de dimanche de 12h00 à 23h, a ajouté la Direction générale de la météorologie.

De fortes rafales de vent sont par ailleurs attendues, de lundi de 01h00 à 23h00 à Guercif, Taourirt, Jerada, Figuig, Driouch, Nador, Boulemane, Taza, Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Tiznit, Tata et Taroudant.