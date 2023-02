Le Maroc et l’Espagne effectuent de nouveaux essais des douanes à Ceuta et Melilla

«L'Espagne et le Maroc effectuent de nouveaux passages de marchandises à travers les douanes de Ceuta et Melilla», annonce le département de José Manuel Albares dans un communiqué publié vendredi soir. «Avec ces nouvelles opérations, on avance conformément à la feuille de route qui prévoit une normalisation complète, progressive et graduelle, à laquelle les deux pays se sont engagés pour favoriser les échanges commerciaux et à faire face au commerce atypique qui était enregistré à ces postes frontières», indique le ministère espagnol des Affaires étrangères. «Les nouvelles expéditions commerciales ont apporté des solutions à de nombreuses difficultés techniques détectées lors du test pilote du 27 janvier», se félicite la même source.

Les essais du 24 février permettent surtout au gouvernement Sanchez d’apporter des réponses, par des actions, aux critiques de l’opposition de la droite plurielle qui a pointé, mardi lors de la comparution de José Manuel Albares devant la Commission des Affaires étrangères à la Chambre basse, le retard dans les ouvertures des deux douanes. «Il y a un calendrier pour continuer à faire des démarches expérimentales», a répliqué le chef de la diplomatie.

Pour rappel, la Déclaration conjointe publiée au terme de la 12e Réunion de haut niveau maroco-espagnole a réitéré l’engagement des deux parties à continuer d’«avancer de façon ordonnée de la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime. Elles tiennent compte des conclusions du test pilote du 27 janvier dernier. Elles poursuivront cette série de tests sur le calendrier accordé pour dépasser les contraintes éventuelles».