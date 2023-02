France : Saad Lamjarred condamné à 6 ans de prison pour le viol de Laura Prioul

La Cour d'assises de Paris a rendue, ce vendredi, son verdict pour l’affaire de la star marocaine Saad Lamjarred. Le chanteur a ainsi été reconnu coupable de viol aggravé sur Laura Prioul, pour des faits datant d’octobre 2016 mais a été acquitté des «violences volontaires». Il a été condamné à 6 ans de prison, alors ses avocats disposent d’un délai de 10 jours pour interjeter appel. L'artiste a été conduit immédiatement en détention.

Dans les détails, rapportés par Marine de La Moissonnière, correspondante de RFI, présente lors de l’audience, 7 du groupe composé de 6 jurés populaires et 3 juges professionnels (9) ont reconnu le chanteur coupable de viol aggravé.

S. #Lamjarred est condamné à 6 ans de prison pour le viol de Laura. Il est acquitté pour les violences volontaires. @RFI — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 24, 2023

La présidente a ainsi expliqué la décision du jury, affirmant que la cour et celui-ci «ont été convaincus du caractère contraint des pénétrations» et expliquant que la victime «n’a jamais varié dans ses déclarations». Elle a ajouté que la cour a pris en compte d’autres éléments.

Les autres éléments pris en cpte par la cour et le jury : le certif. médical qui a retenu 3 lésions à l'intérieur du vagin et les lésions corporelles "en concordance" avec ce qu'avait dit Laura / l'absence d'ADN ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu pénétration / — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 24, 2023

Plusieurs épisodes d’un procès

La cour a évoqué plusieurs éléments aussi pris en compte pour fixer la peine, citant «la différence d'âge», le fait que le chanteur «avait conscience de ce qu'il faisait» et sa «persistance à nier les faits». Jeudi, dans son réquisitoire, l’avocat général a requis sept ans de prison contre l’artiste, en plus d’interdiction du territoire français pour cinq ans.

Le procès, qui s’est ouvert lundi, a duré cinq jours, au cours desquels le chanteur et sa femme, sa victime et plusieurs témoins ont été entendus. Devant la cour, le chanteur a d’abord clamé, lundi, son innocence, rappelant avoir vécu, avec cette affaire, «un gros stress» et «une dépression». «Ma version est complètement différente de celle de Laura», a-t-il insisté au deuxième jour de l’audience, après des témoignages d’employés de l’hôtel parisien Marriott, où les faits s’étaient déroulés en octobre 2016. «Si quelque chose l’a affolée et lui a fait peur, ce n’était pas du tout mon intention», a ajouté l’artiste.

Laura Prioul a déclaré que cette affaire avait eu plusieurs conséquences sur sa vie, notamment des «crises d’angoisse dans les lieux publics». «J’ai changé de vie. Je ne suis plus moi-même», a-t-elle dit, indiquant avoir changé de ville et de travail, tout ayant mal vécu les «articles mensongers publiés dans la presse», ainsi que «les menaces et les insultes».