TV5 Monde consacre un reportage à la sécheresse au Maroc

TV5Monde propose, demain, un nouveau numéro de son magazine de grands reportages mensuel Collection Reportages, dédié à la sécheresse au Maroc. Selon La Lettre de ce vendredi, le reportage, intitulé «Maroc, la tech au secours de la terre», explique comment le Royaume, confronté à sa pire sécheresse depuis quarante ans, a misé sur les sciences et les technologies pour préserver son agriculture.

«Le manque de précipitations met en péril le secteur agricole qui emploie 40% des Marocains. Le royaume forme une génération de chercheurs et d'entrepreneurs, sensibilisés au réchauffement climatique et désireux de trouver des solutions innovantes et durables», explique-t-on. Le reportage évoquera la ville de Ben Guerir, surnommée la «Silicon Valley Marocaine» et son campus universitaire «devenu un laboratoire à ciel ouvert», abritant 3 000 étudiants et chercheurs.

Le reportage tracera les parcours de Marwa El Graoui, doctorante de 24 ans qui étudie la diversité génétique des plantes, Mohamed Bayad, docteur en science des sols qui s'est spécialisé dans l'analyse de données agricoles et l’entrepreneure Salma Bougarrani, qui a inventé une station d'épuration révolutionnaire et veut rendre sa technologie accessible aux plus démunis.