Country Brand : Le Maroc classé 50e mondial et 4e en Afrique pour le commerce

Le cabinet de conseil espagnol Bloom Consulting, spécialisé en Nation Branding a publié, il y a quelques jours, son rapport «Country Brand Ranking» pour l’année 2022-2023. L’organisme définit cinq objectifs ou dimensions différents pour l'image de marque des pays, des régions et des villes. Des dimensions en lien avec l’attraction de l'investissement, du tourisme ou du talent ainsi que le renforcement de la notoriété et des exportations.

Pour ce fait, Bloom Consulting se base sur la performance économique, la demande en ligne, la stratégie de marque du pays ainsi que la performance en ligne. Depuis 2003, le cabinet de conseil espagnol publie ainsi deux versions de son rapport : une en lien avec le commerce et l’autre avec un focus sur le tourisme.

Ainsi, pour le classement du commerce, le Maroc arrive cette année à la 50e place mondiale, derrière la République tchèque (49e) et devant l’Egypte (51e). Il est également au 4e rang en Afrique, derrière le Nigeria (36e mondial), l’Afrique du Sud (39e) et le Ghana (48e).

Pour les rédacteurs du rapport, «l'Egypte a cédé sa place au Maroc». Un changement qui «n'est pas dû à une contre-performance» car l'Égypte a en fait amélioré son classement CBS et que ses baisses dans les scores nets d'IDE et de demande numérique sont insignifiantes. «Cependant, le Maroc vient de monter en flèche, ayant lancé un programme de modernisation économique en 2020 dans le but d'attirer les investissements étrangers», explique-t-on.

Le Maroc 43e mondial et 3e en Afrique pour le tourisme

Le Royaume reste premier au Maghreb devant la Tunisie (86e), l’Algérie (109e), la Libye (146e) et la Mauritanie (158e). Le classement général reste dominé par le Royaume-Uni (1er), les Etats-Unis, l’Inde, la France et l’Allemagne. «Il semble que les préparatifs et l'annonce du Brexit n'aient pas affecté le Royaume-Uni jusqu'à présent. Toutefois, il sera intéressant de voir comment l'administration britannique parviendra à attirer les investissements étrangers dans un avenir proche, lorsque les politiques du Brexit "dur" commenceront à être mises en œuvre», commentent les rédacteurs du rapport.

Quant au classement du tourisme, le Maroc se maintient dans la 43e place mondiale, derrière Puerto Rico et devant le Viet Nam, et la 3e en Afrique derrière l’Egypte (25e mondiale et 1ère en Afrique) et l’Afrique du Sud. Ce classement reste dominé par l’Espagne (1ère), l’Italie, les Etats-Unis d'Amérique, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

«Pour la première fois en cinq éditions du rapport, l'Espagne occupe la première place dans ce classement. Elle reste en tête pour les recettes touristiques et obtient un score élevé pour la demande en ligne et la présence sur les médias sociaux», note le rapport qui estime que «l'Espagne a encore de la marge pour s'améliorer et le potentiel pour maintenir sa position de leader dans les prochaines éditions du classement».