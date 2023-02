Après sa contribution à un docu-série sur Netflix Kawtar Tarhzaoui dévoile «Dini Maak»

L’année 2023 démarre bien pour Kawtar Tarhzaoui. La réalisatrice marocaine trouve un grand succès après avoir dévoilé sa dernière œuvre ; le clip vidéo «Dini Maak» de la jeune artiste, Douaa Lahyaoui et l'artiste kouz_1.

«Première cinéaste marocaine ayant produit une vidéo clip, Kawtar est approuvée et saluée par les plus grandes stars. Elle est considérée comme la première femme réalisatrice de clips vidéo au Maroc, étant donné qu’elle a présenté de nombreux clips à fort succès», indique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source rappelle que la réalisatrice a également contribué au succès de nombreux grands projets cinématographiques, télévisuels et numériques, «par sa touche artistique à travers son travail de montage pour de nombreuses œuvres». «Il s’agit en l’occurrence du clip de l'artiste Saad Al-Mjared «Salam» et le Sitcom «Salon» ou encore la série documentaire «African Queens» sur la plateforme Netflix», qui a été dévoilée cette année, poursuit le communiqué.

«Kawtar Tarhzaoui est née en 1987 à Casablanca, elle a collaboré dans la réalisation de nombreuses œuvres artistiques depuis 2014. Elle a travaillé en tant que réalisatrice dans la majorité des domaines artistiques, comme les publicités et les clips d'artistes étrangers et marocains», rappelle le communiqué, qui affirme que la réalisatrice «se distingue par son grand professionnalisme, qui a fait d'elle la favorite de nombreux artistes, à travers ses clips vidéo, son style innovant dans la réalisation et ses méthodes créatives qui mélangent des éléments marocains traditionnels avec des méthodes et des techniques modernes».