Les familles des Marocains bloqués ou détenus en Syrie et en Irak appellent à leur rapatriement

Des dizaines de proches des Marocains bloqués ou détenus en Syrie et en Irak ont appelé, jeudi à Rabat, au rapatriement de ces personnes, à commencer par leurs enfants. Les familles ont organisé un sit-in devant le ministère des Affaires étrangères. Lors de ce rassemblement, elles ont insisté sur le rapatriement des enfants en priorité, au regard de leur non-responsabilité dans le choix de se rendre en Syrie ainsi que de «leur droit à une justice réparatrice», rapporte l'agence EFE.

A l’initiative de la Coordination nationale des familles des Marocains détenus en Syrie et en Irak, le sit-in a appelé aussi au rapatriement des djihadistes marocains afin qu’ils bénéficient d’«un procès équitable au Maroc». Selon les proches, nombre d’adolescents sont séparés de leurs mères dans les camps de réfugiés et transférés dans des prisons, «où ils sont soumis à des pratiques sauvages» de torture.

Cités par EFE, les chiffres du Bureau central des enquêtes judiciaires (BCIJ) ont estimé que depuis 2011 et jusqu’à l’année dernière, 1 663 personnes avaient quitté le Maroc pour se rendre en Syrie et en Irak, dans le but de rejoindre divers groupes djihadistes. 1 062 ont rallié Daech. Parmi ces personnes, 747 sont décédées, 251 ont été détenues en Syrie et en Irak et 270 sont revenues au Maroc. Parmi eux, près de la moitié ont été jugés pour engagement dans des zones de conflit, ce qui est passible de dix ans de prison.

Selon la même source, 291 femmes ont accompagné ces djihadistes pour se rendre en Syrie et en Irak. Beaucoup ont eu des enfants une fois installées là-bas. Une centaine d’entre eux sont rentrées au Maroc, tandis que 136 femmes et 630 mineurs restent détenus dans la région.