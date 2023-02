Accusé de «mentir aux Marocains», Mustapha Baitas répond à Abdelilah Benkirane

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. / DR

Le porte-parole du gouvernement a répondu, jeudi, au secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) Abdelilah Benkirane, qui l'a accusé de «mentir aux Marocains». «Je serai votre adversaire le Jour de la Résurrection», a lancé Mustafa Baitas, intervenant lors d’une conférence de la Fondation Fqih Tetouani.

«Un haut responsable national que je respecte beaucoup, qui avait la responsabilité de diriger le gouvernement, a lancé une fatwa contre moi pour mensonge et m'en a accusé, à cause de deux déclarations que j'ai faites», a rappelé le porte-parole du gouvernement. Le 23 mars 2022, Mustapha Baitas a déclaré que le prix des tomates s'élevait à deux dirhams le kilogramme et qu'il avait acheté un kilogramme de viande pour 75 dirhams.

Afin de prouver la validité de ses déclarations, le porte-parole du gouvernement a présenté un document émis par le marché de gros d’Inzegane, montrant que le prix minimum des tomates était de deux dirhams, le 24 janvier. Concernant le prix de la viande, il a dit qu'il n'avait aucun témoin de ce qu'il avait dit, et que l'affaire restait entre lui et le boucher.

Abdelilah Benkirane avait accusé, le weekend dernier, le porte-parole du gouvernement de «mentir» et d’«exagérer dans le mensonge». «Il ne peut pas parler, mais s'il le fait, il ne doit pas mentir», a-t-il ajouté devant les partisans de son parti, lors d’un événement à Fès.