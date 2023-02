Sahara : Pedro Sanchez comparaîtra devant les députés

Le chef du gouvernement espagnol est tenu d’effectuer, dans les jours à venir, un passage devant la plénière de la Chambre des représentants pour réexpliquer son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara. La comparution de Pedro Sanchez est une initiative du groupe du Parti populaire, ayant eu l'adhésion de la coalition d’extrême gauche, Unidas-Podemos, membre de la majorité gouvernementale au pouvoir depuis janvier 2020. Les indépendantistes catalans et basques ont également approuvé la requête. Et il en est de même pour Vox.

Cette «union» de l’opposition et des alliés du gouvernement sur la question du Sahara, s’est déjà manifestée en avril, à la plénière de la Chambre des représentants et au Sénat, par une double condamnation de l'appui de Sanchez à la position du Maroc sur la question du Sahara.

Le PP a justifié sa demande par «l'opacité absolue» qui marque la politique étrangère du gouvernement. La première force d’opposition à la Chambre basse du Parlement a exigé de Pedro Sanchez qu'il informe les députés sur les engagements pris par son cabinet lors de la dernière Réunion de haut niveau avec le Maroc, du 1er et 2 février à Rabat, sur le Sahara et l'ouverture des douanes à Ceuta et Melilla.

Pour rappel, José Manuel Albares a comparu mardi devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, pour répondre principalement aux questions des députés sur les relations avec le Maroc.