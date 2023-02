7 ans de prison requis contre Saad Lamjarred, qui reconnaît un «comportement violent»

La dernière audience du chanteur marocain Saad Lamjarred s’est déroulée, jeudi 23 février à la Cour d’assises de Paris, dans le cadre du procès pour le viol présumé de Laura Prioul en 2016, dans un hôtel de la capitale française. Dans son réquisitoire, l’avocat général a requis sept ans de prison contre l’artiste, en plus d’interdiction du territoire français pour cinq ans.

Lors de cette séance, Saad Lamjarred a insisté sur sa version des faits, en niant catégoriquement avoir violé la plaignante. Il a évoqué «un malentendu» sur ce qui s’est passé, tout en présentant ses excuses pour son «comportement violent» et en disant avoir été sous l’effet de l’alcool et de la cocaïne.

Dans une série de tweets de l’intérieur de la salle d’audience, la journaliste correspondante de RFI, Marine de la Moissonière, a cité la spécialiste en charge de l’expertise psychiatrique du mis en cause. Lors de la séance de la veille, c’est le profil de la plaignante qui a été détaillé.

Avant-dernier jour du procès de S. #Lamjarred. Au menu ce matin : expertise psy du chanteur et plaidoiries des avocats de Laura, la jeune Française qui l accusé de l avoir violee le 26 oct. 2016 dans sa chambre d hôtel à Paris. pic.twitter.com/KJSLPhjY7v — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 23, 2023

Evoquant celui de Saad Lamjarred, l’experte a décrit un «comportement immature» et un raisonnement qui «manque d’élaboration», bien que le jeune homme soit «intelligent». En effet, l’artiste a «un égo surdimensionné» et un grand «sentiment de pouvoir», du fait de son statut, selon la spécialiste. Il est continuellement à la recherche de l’attention des autres et aime séduire, ajoute-t-elle. Au sein de son groupe d’amis, il prend souvent la posture du meneur.

L’artiste a «entamé un travail sur lui-même»

Deux documents ont été fournis par la défense. L’un d’un psychiatre, l’autre d’un psychologue, ils attestent que Saad Lamjjarred est suivi et qu’il a volontairement «entamé un travail sur lui-même». L’experte considère que le profil de l’artiste dénotait d’une certaine mésestime de soi.

Pour sa part, l’avocat général a souligné qu’il fallait savoir si le concerné était «un prédateur sexuel», ou quelqu’un qui saisissait «les occasions qui se présentent». Il a penché pour la deuxième option, qualifiant l’artiste de «menteur». L’AFP rappelle qu’il a été visé par «des accusations extrêmement similaires à New York, Casablanca et Saint-Tropez».

Après avoir énuméré la chronologie des faits dans le cadre de l’affaire de Laura Prioul, l’avocat général a rappelé que dans la loi française, «on suppose que le consentement n’existe pas quand il y a violence, contrainte, même morale, menace ou surprise». Il considère qu’il y a bien eu viol, compte tenu également des éléments du rapport médical. Le tribunal rendra son verdict, vendredi 24 février.