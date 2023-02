Kenya : L’Algérie répond à la réunion Akhannouch-Ruto à Dakar

Ce jeudi 23 février, Abdelmadjid Tebboune a reçu le président du Parlement kenyan, Moses Wetangula, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation parlementaire. La veille, Wetangula, a eu des entretiens avec le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra. A cette occasion, les deux parties se sont engagées «à bâtir un partenariat stratégique mutuellement bénéfique permettant de renforcer leur contribution à la concrétisation de l'Agenda continental, de mobiliser le soutien en faveur des causes justes, notamment la décolonisation au Sahara occidental, et de conjuguer les efforts pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le président du Parlement kenyan est connu pour son soutien au Polisario. Un récent rapport du centre sud-africain «Institute for security studies» affirme que Moses Wetangula, un ancien ministre des Affaires étrangères, avait convaincu le président William Ruto de retirer son tweet, du 14 septembre, dans lequel il avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)». Wetangula est également le chef du Parti FORD Kenya, membre de la coalition Kenya Kwanza qui a soutenu la candidature de Ruto aux élections présidentielles d’août 2022.

La réunion entre Abdelmadjid Tebboune et le président du Parlement Kenyan intervient comme une réponse à la rencontre entre le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le président du Kenya, William Ruto, le 26 janvier à Dakar. «Le Kenya et le Royaume du Maroc entretiennent de profondes relations économiques, notamment dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la santé, du tourisme et de l'énergie. Nous nous engageons à accélérer et à renforcer nos liens stratégiques pour le bénéfice partagé des citoyens des deux pays», avait alors écrit Ruto sur Twitter.