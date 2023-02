Séisme en Turquie : 19 décès et 34 disparus parmi les ressortissants marocains

Le nombre des ressortissants marocains décédés dans le séisme ayant frappé le sud de la Turquie s'élève, à mercredi, à 19 victimes, tandis que 34 autres sont portés disparus, a indiqué l'ambassade du Maroc à Ankara. Un total de 154 membres de la communauté marocaine dans le pays ont survécu, dont 16 blessés ont quitté les hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires, précise la représentation diplomatique.

Mardi, les autorités turques ont annoncé avoir suspendu les opérations de recherche et de sauvetage dans la plupart des provinces du sud touchées par le tremblement de terre. Le 6 février dernier, un violent séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter a secoué le district de Pazarcık à Kahramanmaraş, causant d'énormes dégâts dans les localités de Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakir, Sanliurfa et Osmaniye, en plus de l'épicentre.

Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l'épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe, qui s'élève à ce jour à plus de 42 000 morts.

Les autorités turques ont déclaré un deuil officiel pour une période de sept jours et l'état d'urgence dans les zones touchées pendant trois mois.