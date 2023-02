Cybersécurité : Casablanca accueille le Deloitte Morocco Cyber Center

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a inauguré ce jeudi le nouveau centre Cybersécurité du réseau mondial Deloitte, à Casablanca Finance City. Le Deloitte Morocco Cyber Center (DMCC) vise à «accompagner le développement de la sécurité numérique et offrir des expertises innovantes et stratégiques aux clients du Maroc, d’Afrique et du monde», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ce nouveau centre d’expertise propose des réponses à la demande croissante du marché de la cybersécurité, en matière de veille, de diagnostic, de conseil et d’accompagnement dans le déploiement de stratégies et solutions en cybersécurité. Ainsi, le DMCC vient «compléter le dispositif mondial de Deloitte en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie», tout en marquant un ancrage au Maroc et en renforçant la contribution de Deloitte en matière de sécurité numérique en Afrique, ajoute la même source.

«La cybersécurité est aujourd’hui un enjeu majeur pour les nations comme pour les entreprises. Notre conscience de cette réalité nous a dicté la nécessité urgente d’investir dans la création d’une structure à même de répondre à la demande exponentielle en matière de gestion et de prévention des cyberattaques», a déclaré Gianmarco Monsellato, président de Deloitte France et Afrique francophone.

Cette nouvelle structure est interconnectée avec les autres centres Deloitte à l’international (Canada, Etats-Unis, Espagne, Inde, Malaisie). Il sera en mesure de «proposer des services gérés à distance dans le monde entier ainsi que des prestations d’expertise rare, mais indispensable au bon fonctionnement des entreprises».

Le Deloitte Morocco Cyber Center compte actuellement «une centaine d’ingénieurs marocains et africains dont 50% de femmes», avec un objectif de rassembler plus de 450 experts à l’horizon 2025.