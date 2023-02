Maroc - Espagne : La FMEJ tient un colloque international à Laâyoune

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) et sa section régionale à Laâyoune-Es Sakia El Hamra organisent un colloque international, les 24 et 25 février au Palais des congrès à Laâyoune. Cette rencontre se veut un dialogue professionnel entre journalistes espagnols des Iles Canaries et leurs homologues marocains, afin d’aborder les questions de voisinage et les perspectives des relations maroco-espagnoles.

Cette conférence réunira plus de quatre-vingts participants des deux pays, a annoncé la FMEJ, dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Elle s’inscrit dans le cadre de la première édition du Forum médias et société, lancé par la section régionale et qui coïncide avec le 65e anniversaire de la Bataille de Dchira, ainsi que le 47e anniversaire du retrait du dernier soldat espagnol sur le Sahara.

Le rendez-vous se tient, par ailleurs, dans un contexte de reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Madrid. A ce titre, la FMEJ estime que «chacun se doit de contribuer à préserver ces liens bilatéraux et à les renforcer entre les deux pays, au service des intérêts communs et de l’enjeu primordial du Maroc qu’est son intégrité territoriale».

En marge des activités de ce forum, la Fédération marocaine des éditeurs de journaux tiendra une réunion de son Conseil, pour étudier l’évolution du paysage médiatique national, notamment le sort des élections au Conseil national de la presse (CNP), la situation des ressources humaines dans le secteur et la relation avec les partenaires institutionnels.

En effet, cette réunion se tient une semaine après la sortie de la FMEJ à propos de l’exclusion de ses organisation médiatiques membres d’un récent dialogue social avec le ministère de tutelle.

Par ailleurs, la mise en œuvre des amendements des statuts de la FMEJ pour la création de ses antennes régionales fera partie de l’ordre du jour.