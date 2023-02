Rabat : Israël lance la construction de son ambassade en l’absence d’officiels marocains

Le Bureau de liaison israélien au Maroc a annoncé, mercredi 22 février, le lancement de la construction du siège de l’ambassade d’Israël à Rabat. «C’est un moment historique et nous sommes très heureux d’être ici aujourd’hui et, si Dieu le veut, d’ici un an, nous aurons notre propre maison ! Ce ne sera pas seulement une ambassade, mais une maison pour tous les Israéliens au Maroc», s’est félicitée Alona Fisher Cam, la cheffe du Bureau.

"إنها لحظة تاريخية ونحن جد فرحين لوجودنا هنا اليوم وفي وانشاء الله خلال سنة واحدة سيكون لدينا منزل خاص بنا!لن تكون سفارة فحسب،بل بيتا لجميع الإسرائيليين في المغرب" كلمات السفيرة ألونا فيشر كام أثناء وضع حجر أساس مبنى السفارة الجديدة بالرباط!إننا جد فخورين بهذه الخطوة المهمة ???? pic.twitter.com/tcgoHce0ok — Bureau de Liaison d'Israël au Maroc (@IsraelinRabat) February 22, 2023

L’ancien chef du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin, avait signé, le 1er août dernier, un contrat pour la construction d’une ambassade permanente d’Israël au Maroc, rappelle la chaîne i24News. Bizarrement aucun officiel marocain n’a assisté au coup d’envoi des travaux. En témoigne la vidéo diffusée par la représentation diplomatique israélienne à Rabat sur le même réseau social.

Une absence et des interrogations

Une absence qui n’est pas sans susciter des interrogations sur l’état actuel des liens diplomatiques entre les deux parties. Pour rappel la cérémonie d’ouverture, le 31 mai dernier, des bureaux de la chaîne israélienne i24News à Rabat et Casablanca, avait connu la participation d’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, de Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et de Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Habitat.

Or les ceremonies de lancement de travaix d'ambassades de pays amis connait la présence d'officiels de haut rang. Ainsi, le lancement de la construction, le 26 février 2012, de l’actuel siège de l’ambassade des Etats-Unis dans la capitale marocaine, avait été marqué par la présence de la cheffe de la diplomatie américaine, Hillary Clinton, aux côtés de Saad-Eddine El Othmani, alors ministre des Affaires étrangères et de l'ancien maire de Rabat, le socialiste Fathallah Oualalou.

Pour mémoire, le site d’information américain Axios avait révélé, en janvier, que les Marocains avait exigé du gouvernement israélien, qu’il reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, pour pouvoir hisser les bureaux de liaison à Rabat et Tel-Aviv au rang d’ambassades.

L’ancien ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, avait annoncé le 15 juin dans des déclarations à la presse de son pays, une visite de son homologue marocain pour l’inauguration du siège de l’ambassade du royaume à Tel-Aviv. Une source diplomatique israélienne avait alors confié à des médias locaux que la mise à niveau du bureau de liaison israélien à Rabat en ambassade devrait avoir lieu en même temps que la visite de Nasser Bourita, programmée pour l’été 2022. Mais le déplacement du chef de la diplomatie se fait toujours attendre.

Le Maroc et Israël ont rétabli leurs relations diplomatiques, le 10 décembre 2020, après une rupture de deux décennies. Une reprise qui s'est opérée en échange de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental.