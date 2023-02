Défense : Le chef de l’armée de l’air en Israël visite le Maroc

Le chef de l'armée de l'air israélienne, le général Tomer Bar, est arrivé mercredi 22 février au Maroc. Au programme du militaire, des entretiens avec son homologue marocain, le général El Abd Bouhamid. Bar prévoit également de se rendre dans des bases de l’armée de l’air du Maroc, rapporte la chaîne israélienne i24News.

Ce déplacement intervient une semaine après la visite effectuée en Israël par une délégation des Forces armées royales (FAR), conduite par le général de division Mohammed Benlouali, inspecteur de l’Arme de l’Artillerie. Au cours de laquelle, la mission marocaine a été informée sur les dernières nouveautés stratégiques et professionnelles relatives à l'artillerie.

Ces échanges entre les deux parties s’inscrivent dans le cadre de l’opérationnalisation de l’accord de coopération militaire conclu entre Rabat et Tel-Aviv, le 25 novembre 2021. Pour rappel, l’ancien chef des armées israélienne, le général de corps d’armée Aviv Kohavi, s’est rendu en juillet au royaume. De son côté, l’inspecteur général des FAR, le général de corps d’armée Belkhir El Farouk s’est déplacé en septembre en Israël où il a pris part à une conférence sur la défense et assisté à un exercice militaire.