Le PPS qualifie de «misérable manœuvre» les appels en France à une conférence sur le Sahara

Le Parti du progrès et du socialisme a qualifié, cette semaine, de «tendancieux», l'appel de certains milieux en France à convoquer une «conférence internationale sur la question du Sahara». Dans un communiqué de son bureau politique, le PPS a ainsi pointé un appel s’inscrivant «dans le contexte des manœuvres ourdies contre notre pays».

La semaine dernière, le journal français Le Monde a publié une tribune signée par un groupe de journalistes et d'universitaires appelant à une conférence internationale pour discuter du conflit du Sahara. Pour le parti du Livre, cet appel n'est qu'une «tentative désespérée de rebattre les cartes et de ramener ce dossier à zéro, après que le processus de progression vers sa résolution ait connu des développements positifs dans la dernière étape, à travers de profonds changements dans les positions d'un certain nombre des pays qui influencent principalement cette question». «Ces développements et transformations ne plaisent pas à certains milieux et à ceux qui les soutiennent ou les exploitent ouvertement», fustige-t-il.

Le bureau politique du parti a exprimé son ferme rejet de cette démarche «pas si innocente». La publication précitée, qui «coïncide avec toutes les initiatives offensantes envers le Maroc, ainsi que toutes les démarches qui pourraient suivre dans le même sens, est considérée comme faisant partie de la démarche de chantage à l'encontre de notre pays, qui s'accroche à son intégrité territoriale et se défend sur sa souveraineté et ses intérêts nationaux suprêmes, et cherche, en conséquence, à tisser volontairement des relations et des partenariats multiples et divers».

Le parti a exprimé son profond étonnement face à cet appel tendancieux, pointant «un objectif clair visant à retirer le dossier des mains de l'ONU» et dénonçant une «misérable manœuvre et les coulisses qui la sous-tendent». Et d’appeler «toutes les forces patriotiques à la plus grande vigilance sur ce à quoi peuvent conduire de telles propositions».