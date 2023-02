Maroc : La souveraineté alimentaire au cœur de la session plénière de l’Académie Hassan II

L’Académie Hassan II des sciences et techniques organise, les 21, 22, et 23 février 2023, sa 16e session plénière solennelle annuelle. / DR

L’Académie Hassan II des sciences et techniques organise, du 21 au 23 février 2023, sa 16e session plénière solennelle annuelle sous le thème «Souveraineté et sécurité alimentaires du Maroc : Rôle de la Science et de l’Innovation». Un événement qui se tient avec «la haute bénédiction» du roi Mohammed VI, indique-t-elle dans un communiqué. Outre les membres de l’Académie, d’éminentes personnalités scientifiques invitées, du Maroc et de l’étranger, animeront les travaux des différentes séances de la session, notamment du Brésil, de France, de Chine, du Canada, de la FAO.

Le sujet scientifique général retenu pour cette session concerne particulièrement l’agriculture marocaine qui s’inscrit dans une longue histoire, ponctuée d’innovations et d’adaptations successives dont le rythme s’est accéléré pendant les dernières décennies, et qui suscite aujourd'hui des préoccupations variées (économiques, sociales, scientifiques, culturelles et environnementales) notamment en raison du changement climatique et de la problématique des ressources naturelles (eau, sols et biodiversité), ajoute la même source. A ce titre, la mobilisation de toutes les possibilités offertes par le progrès scientifique et technologique est impérative, qu'il s'agisse de la révolution numérique susceptible d’apporter de réels services à travers l’exploitation de données toujours plus nombreuses et variées, ou du développement de l’intelligence artificielle, ou encore des avancées importantes que connait le domaine de la biotechnologie, notamment en vue de préserver la diversité biologique, ou de procéder à l'amélioration génétique des plantes comestibles et animaux d'élevage, détaille L’Académie.

A travers la thématique retenue pour cette session, elle se propose d'engager sur le plan scientifique, un débat de grande portée autour de questions que se posent les hommes de science, tant marocains qu'étrangers, au fait de ces domaines d'intérêt. Ce sujet sera examiné à travers différents aspects. Le rapport d'activité de l'Académie pour les années 2021 et 2022 sera par ailleurs présenté et discuté, et les six Collèges Scientifiques qui composent l’Académie se réuniront en marge des travaux de la session pour adopter leur programme d’action pour l’année 2023, et renouveler leurs instances élues.