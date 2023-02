BEI au Maroc : 2,5 milliards euros d’investissement mobilisés en cinq ans

La Banque européenne d’investissement (BEI) a investi 2,5 milliards d’euros (environ 27,6 milliards de dirhams) au Maroc, de 2017 à 2022 dans des secteurs clés pour le développement du Royaume. Lors d’une conférence de presse, le Vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) au Maroc, Ricardo Mourinho Félix a ainsi souligné cette importante mobilisation de la Banque au cours des cinq dernières années, pour accompagner le développement du Royaume et soutenir le tissu économique et financier, indique la BEI dans un communiqué. Ce volume fait du Maroc le deuxième pays bénéficiaire du soutien de la Banque dans la région sud méditerranée.

Depuis 2017, la BEI a ainsi dédié environ 40% de ses financements aux petites et moyennes entreprises (PMEs) et à l’industrie, 20% aux énergies renouvelables, 19% au transport durable, 16% à la santé et l’éducation, détaille-t-on. En 2022, elle a injecté plus de 381 millions d’euros dans l'économie marocaine, dont 50% dédiés à des projets structurants dans l'environnement, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ce doublement du volume des décaissements en 2022 par rapport à 2021, témoigne de «l'engagement de la BEI en faveur du développement durable et de la transition énergétique», poursuit la même source. «Cela contribue à renforcer l'indépendance énergétique du Maroc, réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutenir l'essor d'une économie plus verte et plus durable», ajoute-t-elle.

«Nous avons accéléré la mise en œuvre de nos projets au Maroc dans tous nos secteurs d’activité. Nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires sur le terrain pour mettre à disposition les ressources financières et humaines et ainsi appuyer encore plus fortement le développement du Royaume», a déclaré le Vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix, lors de la présentation de l’activité de la Banque à Rabat. «Avec BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI dédiée au développement, nous allons renforcer encore plus nos partenariats locaux, régionaux et internationaux afin de soutenir des projets à fort impact économique et social au bénéfice de tous les marocains», a-t-il déclaré.