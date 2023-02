Italie : Le Marocain Ismail El Haissoufi vainqueur du White Marble Marathon

L’athlète marocain Ismail El Haissoufi a remporté, dimanche, la 6e édition du White Marble Marathon, l'un des événements sportifs les plus attendus par les coureurs italiens et internationaux. Le Marocain a franchi la ligne d’arrivée, devant Morris Luccetti et Angelo Barone, lors du marathon organisé dans la province de Massa-Carrara (Toscane), écrit la presse italienne. Selon le site de la compétition, le Marocain a terminé la course en 02h36minutes.

1 200 coureurs ont participé à la compétition certifiée par la Fédération italienne d'athlétisme, s'affrontant sur un parcours dessiné dans trois communes côtières. L’événement est promu par la World Running Academy de Paolo Barghini, avec le soutien de la Fondation Marbre onlus de Carrara et le patronage de la municipalité de Carrara et du ministère italien de l'Environnement.

Quatre courses étaient prévues sur autant de distances, en commençant par le marathon classique de plus de 42 kilomètres, une course de 30 kilomètres, le semi-marathon de 21 kilomètres et la course raccourcie de 10 kilomètres, introduite l'année dernière en mémoire du coureur de Carrare Davide Genovesi, décédé après une brève maladie. Une attention particulière a également été accordée à l'environnement avec l'initiative «Sans plastique», faisant du marathon de White marble le premier marathon écologique d'Italie.