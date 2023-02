La présence des juifs dans les manuels scolaires du Maroc examinée par des chercheurs

Des chercheurs israéliens ont examiné les manuels scolaires du Maroc au cours de la dernière décennie. Ils affirment qu'une quantité «significative» de nouvelles informations sur les juifs et le judaïsme a été introduite l'année suivant la normalisation des relations avec Israël, écrit Jewish News. Ainsi, la paix et la tolérance sont mises en avant comme «thèmes centraux» dans tout l'enseignement marocain, quel que soit le niveau ou la matière.

Le nouveau rapport montre aussi comment «la coexistence avec les juifs est soulignée et les stéréotypes antisémites évités». Les analystes travaillant pour l'Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l'éducation scolaire (IMPACT-se) ont évalué 127 manuels enseignés dans le programme scolaire national marocain et publiés entre 2013 et 2022 par le ministère de l'Education, couvrant les sciences humaines, la géographie, l'histoire, les études islamiques, la langue et la littérature arabes, le français et l'anglais.

«Des réformes positives, créées aussi récemment qu'en 2021, ont introduit des quantités importantes de nouveau matériel pédagogique par le ministère marocain de l'Éducation qui familiarise les étudiants avec les juifs et le judaïsme dans une très large mesure», indique le rapport de l’organisation israélienne. «La communauté juive du Maroc est fréquemment et affectueusement représentée dans les manuels... Les étudiants apprennent que la communauté juive est une partie inséparable du Maroc, et les efforts actuels du gouvernement pour préserver l'héritage juif sont mis en évidence», ajoute la même source.

Les manuels décrivent ainsi «l'histoire, la culture et les contributions juives à la société marocaine» alors que les élèves apprennent sur «la vie dans le mellah (quartier juif) et des histoires de nostalgie et d'affection envers le Maroc, que les manuels interprètent comme un signe du patriotisme des juifs». «L'affection à travers laquelle la communauté juive du Maroc et ses coutumes sont représentées ainsi que la vie des Juifs marocains sont réconfortantes. Nous sommes accueillis dans les foyers de la communauté juive à travers les manuels scolaires et apprenons que les juifs sont imbriqués dans le tissu national et culturel du Maroc», commente Marcus Sheff, directeur général d'IMPACT-se.