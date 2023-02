Une écrivaine maroco-espagnole escalade le Toubkal, pour tenir une promesse familiale

L'écrivaine et poétesse espagnole Noelia Ordiris Bouarfa a pu gravir le mont Toubkal, le plus haut sommet du Maroc, mercredi 15 février dernier. D’origine marocaine, elle accomplit ainsi une «belle promesse familiale», rapporte la presse espagnole. Son grand-père maternel, Mohamed Bouarfa, originaire de Nador, a immigré en France avant de rencontrer sa grand-mère, Yaniska Celia Hidalgo Muñoz, qui vivait au Maroc, ajoute-t-on.

«Je voulais fouler la terre de mes ancêtres et y laisser une partie de ma mère, au-dessus du Toubkal, car elle a toujours voulu revenir», a-t-elle déclaré en laissant un de ses poèmes qu'elle a écrit en l'honneur de sa mère il y a 22 ans. «Je suis partie à la recherche d'une partie de mes racines et j'ai rempli cette promesse jusqu'à ce que je puisse contempler l'immense beauté de mon pays depuis le plus haut sommet du Maroc», ajoute l'écrivaine et poétesse espagnole d’origine marocaine.

Noelia Ordiris Bouarfa n'a pas eu l'occasion de rencontrer des membres de sa famille, mais elle compte bien revenir au Maroc pour se lancer dans une nouvelle aventure, ajoute la presse ibérique.