Maroc : Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur du FBI américain

Le directeur général de la sécurité nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi a reçu, mardi matin à Rabat, le directeur du Federal Bureau of Investigation américain, Christopher Wray, qui est actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d'une délégation de haut niveau. Un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire, relayé par la MAP, a indiqué que cette visite est considérée comme la deuxième du programme de travail conjoint en cours entre les deux parties et ce, après la précédente visite effectuée par Abdellatif Hammouchi en juin 2022 aux Etats-Unis. Une visite au cours de laquelle il a rencontré le directeur des services de renseignement américains, le directeur de la Central Intelligence Agency et le directeur du FBI.

La même source a indiqué que cette nouvelle rencontre a constitué une occasion pour les deux responsables de faire le point sur le niveau des relations de coopération bilatérale distinguées entre la DGSN, la DGST et le FBI, ainsi que les discussions conjointes quant aux menaces émergentes et les défis de sécurité associés aux crimes transnationaux. Les discussions ont également porté sur l'étude des mécanismes de surveillance et de confrontation des mouvements des combattants des organisations terroristes à travers les points de passage frontaliers, l'échange d'informations sur ces combattants et le renforcement de la coopération opérationnelle pour lutter contre les menaces liées aux armes chimiques, biologiques et nucléaires, en plus d'élargir le champ de la coopération bilatérale distinguée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Cette nouvelle visite indique «le niveau avancé» de la coopération bilatérale entre les services de sécurité marocains et américains, qui découle de la profondeur du partenariat stratégique qui unit les deux pays dans divers domaines et repose sur la volonté commune de renforcer et de développer cette coopération pour assurer la consolidation de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales.