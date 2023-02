Maroc – Pays-Bas : Abdelouafi Laftit et Eric van der Burg évoquent les questions migratoires

Le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit a reçu, ce mardi à Rabat, le ministre néerlandais chargé de l'Immigration, Eric van der Burg. Un communiqué du ministère, relayé par la MAP, précise que les deux ministres ont relevé, lors de ces entretiens, le fort dynamisme dont témoigne la coopération entre les deux parties, notamment dans le domaine de l'immigration.

A cette occasion, ils ont salué le lancement, en juin 2022, du groupe mixte et permanent sur la question des migrations, ainsi que la convocation de différentes commissions thématiques qui ont permis de réaliser des avancées qualitatives et coordonnées sur toutes les dimensions de cette question. «Dans ce contexte, les deux parties ont convenu de renforcer la dynamique d'échange d'expériences et d'informations afin de mieux anticiper les menaces et les défis découlant des activités criminelles des réseaux de passeurs transfrontaliers, notamment le trafic de migrants et de personnes», note le communiqué. Lors de ces entretiens l'accent a été mis sur le partenariat tripartite (Maroc/Pays-Bas/Afrique) qui constitue une étape stratégique prometteuse à valeur ajoutée, à travers la formation conjointe, le renforcement des capacités et l'appui technique au profit des pays partenaires.

La visite d’Eric van der Burg a également été relayée par la presse néerlandaise. «Le fait que Rabat veuille s'asseoir à nouveau avec les Pays-Bas peut être considéré comme un succès diplomatique pour le cabinet», écrit NU ajoutant que la normalisation des relations a permis le retour de 125 demandeurs d'asile qui ont été déboutés par les Pays-Bas alors qu’il reste encore 490 Marocains sur la liste de personnes à renvoyer, dont 140 qui attendent un document de voyage du gouvernement marocain.