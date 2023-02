Espagne : Pour Vox, Melilla a «perdu son identité et s'est affiliée au Maroc»

Le chef du parti d’extrême droite Vox à Melilla, José Miguel Tasende a critiqué, cette semaine, le «processus de perte d'identité» de l’enclave espagnole. «Notre ville souffre d'un processus de perte d'identité pour devenir, comme elle ne l'était pas auparavant, affiliée au pays voisin», a dénoncé, cette semaine en référence au Maroc.

Dans ses déclarations reprises par la presse locale, le responsable a assuré que «Melilla ressemble de moins en moins à une ville espagnole et rappelle de plus en plus les bidonvilles de Nador». «Pendant toutes ces années, la soumission constante au Maroc de nos gouvernements nationaux successifs nous a laissés à genoux devant l'ennemi», a-t-il poursuivi. Une soumission qui «a maintenant atteint son paroxysme dans le déni systématique de notre histoire et le remplacement de notre culture par celle de nos voisins», a-t-il enchaîné.

José Miguel Tasende a estimé qu’en se laissant «sans identité», les habitants de la ville sont «privés d'avenir» et «l'incertitude conduit» les «enfants et les jeunes à quitter Melilla à la recherche d'un avenir sur la péninsule. «Seul un parti courageux comme Vox et seul un gouvernement courageux soutenu par Vox peut inverser cette situation, puisque Vox continue de faire confiance à Melilla», a-t-il ajouté.

Le responsable politique a noté que «d'autres formations, entités et associations de Melilla, en dehors de la majorité de la population, se joignent déjà» au constat de Vox, rappelant que l'association des marchands frontaliers a récemment dénoncé «la livraison clandestine de Melilla au Maroc».