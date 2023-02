France : Des témoignages accablant Saad Lamjarred, accusé de viol aggravé

Le procès pour viol aggravé et violences volontaires de Saad Lamjarred a entamé, ce mardi, son deuxième jour, devant la Cour d'assises de Paris. Une audience marquée par l’intervention de plusieurs témoins mais surtout le récit de Laura Prioul, la victime présumée du célèbre chanteur marocain qu’elle l’accuse de viol aggravé et de violences.

La cour a appelé à la barre un employé de l'hôtel où les faits se sont déroulés, rapporte Marine de La Moissonnière, correspondante de RFI, présente lors de l’audience. Cet employé a ainsi raconté la scène à laquelle il a assisté, en octobre 2016, lorsqu’il a vu la victime présumée «se mettre à courir quand elle a vu Saad Lamjarred sortir de la chambre» d’hôtel. «Il était en caleçon. Il la cherchait. Je lui ai bloqué le passage. Elle s'est réfugiée dans une autre chambre. Il s'est mis à genoux devant moi et m'a demandé de ne pas appeler la police. Il était paniqué», témoigne-t-il.

Il raconte avoir vu Laura "sur le palier avec son tee-shirt déchiré" et S. #Lamjarred qui la poursuit. "Je lui ai bloqué le passage". Puis le chanteur lui demande de ne pas appeler la justice. @RFI — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 21, 2023

Interrogé par l’avocat du chanteur, le témoin confirme que la star marocaine «avait la voix hésitante» et «semblait vouloir présenter ses excuses à la fille». Une femme de chambre a également témoigné, affirmant que la victime présumée «criait parce qu’elle avait peur», tandis que «son tee-shirt était déchiré».

Elle nettoyait la chambre à côté de celle de S. #Lamjarred. Elle sort prendre des choses sur son charriot. Elle entend une femme crier "au secours". "Elle arrive en courant, un homme derrière elle. Je lui ouvre la porte et elle entre. Un équipier bloque l'homme." — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 21, 2023

Les témoins suivants étant absents, Laura Prioul a été ensuite appelée à la barre. Elle raconte qu'en octobre 2016, elle venait de terminer son travail de saisonnière à Juan-les-Pins en tant que cheffe de rang et se rend à Paris voir d'autres amis. Lors d'une soirée en boîte de nuit, elle rencontre Saad Lamjarred, avec lequel elle discute du Maroc et des concerts de la star. Alors que les deux «s’entendent bien», elle accepte alors de continuer la soirée avec lui et d'autres personnes, dont une autre fille. Censés aller dans une autre boîte de nuit», le groupe change de plan et se rend à l'Intercontinental. «Les autres prennent de la cocaïne, pas elle», ajoute-t-elle.

Laura Prioul ce mardi, avec sa mère et son avocat. / AFP

Une soirée qui tourne mal

Durant cette partie de la soirée Saad Lamjarred aurait essayé de «l'embrasser plusieurs fois», ce qu’elle «refuse». Laura Prioul décide, plus tard, de partir seule avec le chanteur dans son hôtel tandis que «les autres doivent les rejoindre». «Dans la chambre, on s’est embrassé volontairement. D’un coup, il m’a poussé sur le sol. Ma tête a cogné le sol. Je ne comprenais pas», raconte-t-elle. Elle dit que la star aurait «essayé» de l’embrasser «à nouveau» puis de «se frotter» contre elle, évoquant ensuite des «coups» et «le viol» suivis par «des coups à nouveau» qui «s'arrêtent soudainement». Elle dit qu’elle en aurait profité pour «se réfugier dans la salle de bain».

Laura raconte les coups et le viol, puis à nouveau les coups. Des coups qui s'arrêtent soudainement. Laura ne comprend pas pourquoi. Elle en profite pour se réfugier ds la salle de bain. Qd elle en sort, #Lamjarred est calme. — MdeLaMoissonniere (@MarineAmericas) February 21, 2023

A sa sortie, Saad Lamjarred serait redevenu «calme». «C’était comme deux personnes : Une bienveillante et respectueuse qui s'inquiète si vous avez soif ou froid ; et une autre hautaine qui n’écoute rien et qui profite du malheur des autres et de les voir souffrir», déclare-t-elle devant l’audience. Laura Prioul a accusé son agresseur présumé de lui avoir «tendu un billet de 150 euros et un bracelet en argent» et de l’avoir à nouveau «frappé» puis «saisi par la gorge» lorsqu’elle l’aurait traité de «monstre». Elle aurait réussi finalement «à se dégager et à prendre la fuite».

La victime présumé évoque ensuite «les conséquences» de cette affaire sur sa vie, décrivant des «crises d'angoisse dans les lieux publics», «des articles mensongers publiés dans la presse» ou encore «des menaces et les insultes (car son nom de famille a fuité)», qu’elle aurait reçues. Elle dit aussi avoir été «contrainte» de «changer de ville et de travail. «J'ai changé de vie. Je ne suis plus moi-même», dit la jeune femme.

Appelé à barre, Saad Lamjarred continue de clamer son innocence. «Ma version est totalement différente de celle de Laura», déclare-t-il, en niant l’avoir violé. «Si quelque chose l’a affolée et lui a fait peur, ce n’était pas du tout mon intention», ajoute-t-il.