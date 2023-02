Espagne : Enquête sur des fake news contre des Marocains liés à un meurtre

Le parquet de la région de Carthagène a ouvert une information judiciaire pour déterminer l’origine de fausses informations diffusées sur Internet contre des supporters marocains. Les contenus ont suggéré une implication dans un meurtre contre un citoyen espagnol, le jour du match de quart de finale au Mondial 2022, lorsque le Maroc a affronté l’Espagne. Dans un mois, la police devra définir l’origine des publications incriminées.

Auteure de la plainte, l’Association des travailleurs et immigrés marocains en Espagne (ATIM) a affirmé auprès de Yabiladi que ce meurtre ne s’était jamais produit et que les faits «ont été relayés dans l’objectif de semer la haine à l’égard de la communauté étrangère la plus importante de la région de Murcie». Vice-présidente de l’ONG et présidente de l’antenne à Murcie, Sabah Yaacoubi a déclaré à notre rédaction, ce mardi, que l’ouverture de l’information judiciaire par le parquet était un indicateur positif.

«En tant qu’organisation, nous œuvrons notamment pour l’élimination des discours haineux et discriminatoires qui visent les personnes immigrés. Il est donc de notre devoir de lutter contre les fausses informations véhiculées à travers les réseaux sociaux et qui veulent provoquer des hostilités et qui nuisent à la coexistence au sein de notre société», a-t-elle plaidé.

A l’occasion de la transmission des matchs de la Coupe du monde, les autorités locales a Murcie ont mis en place un dispositif sécuritaires spécifique, en prévision de tout éventuel débordement, d’autant que les évènements footballistiques donnent lieu à des rassemblements d’envergure. Dans la commune, aucun incident n’a été enregistré. Cependant, une publication sur Internet a créé la panique, après avoir titré : «des supporters marocains tuent un supporter espagnol à Carthagène».

Le texte avance que la victime supposée «se promenait près de la Plaza Bastarreche avec un drapeau espagnol, lorsqu’un groupe de supporters marocains s’en est approché et l’a poignardée à mort». L’homme a été présenté comme étant «un père de famille, connu à Carthagène pour diriger une entreprise».